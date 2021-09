A Poggio Torriana attivi due sportelli per il rilascio delle credenziali Spid

Attualità

Poggio Torriana

| 13:18 - 30 Settembre 2021

Spid.

Da martedì 21 settembre il Comune di Poggio Torriana è tra gli enti accreditati al rilascio gratuito delle identità digitali SPID, attraverso il gestore Lepida Spa, la società che collabora con Regione Emilia Romagna nell’ambito delle tecnologie e innovazione. Il cittadino che intende ottenere lo SPID, può registrarsi collegandosi al sito www.lepida.it e concludere l’autenticazione in Comune, o chiedere assistenza direttamente agli sportelli aperti presso i due municipi. Il servizio è attivo da lunedì a mercoledì dalle 10 alle 13 presso lo sportello di Poggio Berni e giovedì, venerdì dalle 10 alle 13 e sabato dalle 8,30 alle 13 presso quello di Torriana; è necessario fissare un appuntamento, che si può richiedere direttamente dal sito di Lepida con mail, o telefonicamente allo 0541629701.



Per accedere è sufficiente avere più di 18 anni e disporre di un documento italiano in corso di validità (carta di identità, patente, passaporto), tessera sanitaria o tesserino del codice fiscale, un indirizzo e-mail e un numero di cellulare. Occorre innanzitutto scegliere un gestore d’identità digitale abilitato, tra cui Lepida (https://id.lepida.it), quello utilizzato dal Comune di Poggio Torriana. Quindi è possibile registrarsi inserendo i propri dati anagrafici, creando nome utente e password. A quel punto sarà necessario effettuare il riconoscimento (autenticazione), presso il Comune o autonomamente se si è muniti di dispositivo per la firma digitale.



Dal 1° ottobre, infatti, per accedere a tutti i servizi online erogati dalla Pubblica amministrazione, sarà obbligatorio dotarsi di Spid. Un cambiamento imposto dalla normativa nazionale, nell’ottica della semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti.



La novità coinvolgerà oltre 8mila amministrazioni pubbliche, tra cui ad esempio l’Inps, l’Agenzia delle Entrate o l’Inail. Per ciò che concerne gli Enti locali sono tanti i servizi che si adegueranno, da quelli per la richiesta di certificati anagrafici online a quelli per il pagamento di tributi o sanzioni, senza dimenticare lo Sportello Unico per le Attività produttive.



Il riconoscimento per ottenere lo Spid può essere fatto presso migliaia di sportelli in tutta Italia: Comuni, sportelli Ausl ma anche farmacie (compresa quella di Poggio Berni) e centri di assistenza fiscale, tutti indicati sul sito di Lepida e dei rispettivi gestori.



Per maggiori informazioni e supporto ci si può collegare alla pagina web https://app.lepida.it o al sito www.comune.poggiotorriana.rn.it