Basket RSM, la finale del campionato sarà Basket 2000 - Ciu Ciu Team

| 13:07 - 30 Settembre 2021

La squadra del Ciu Ciu Team.

Saranno Basket 2000 e Ciu Ciu Team a giocarsi la finale del Campionato Sammarinese, in programma domenica al Multieventi (ore 16 3°-4° posto, ore 18 1°-2° posto). Le due squadre hanno battuto rispettivamente Ducks e Titans Under 19, che così disputeranno la finale 3°-4° posto.

Il Basket 2000 si è imposto in maniera netta, comandando fin da subito e finendo sull’86-45 (Giovanni Ugolini 18, Barrena 15), mentre il Ciu Ciu ha sempre condotto fino al 56-47 conclusivo (Tentoni 20, Ricciotti 15).

I tabellini

BASKET 2000 – DUCKS 86-45

BASKET 2000: Botteghi 7, Gambi 3, Bombini 7, Borello 15, N. Ugolini 2, Liberti 7, Lioi 6, Riccardi 11, Stefanelli 10, G. Ugolini 18. All.: Paccagnella.

DUCKS: Smerilli 4, Cecchetti, Mazza 3, Giuliani 2, Ercolani, Francini 6, Clementi 5, Barrena 15, Fabbri 8, Guidi 2.

Parziali: 23-4, 50-17, 61-33, 86-45.

Il Basket 2000 fa valere il suo tasso tecnico e porta a casa il match mettendo le cose in chiaro fin da subito. Va immediatamente 15-0, la squadra di coach Paccagnella, con i Ducks che faticano a trovare la via del canestro e col primo quarto che termina 23-4 sulla tripla da metà campo di Lioi. Reazione neroverde in avvio di secondo quarto, ma il distacco non torna mai sotto le 16 lunghezze e il Basket 2000 dilaga già prima dell’intervallo lungo (51-17). Il terzo periodo è più equilibrato, negli ultimi dieci minuti invece nuovo allungo per chi comanda. Finisce 86-45, top scorer Giovanni Ugolini con 18 punti.

PALL. TITANO UNDER 19 – CIU CIU TEAM 47-56

TITANS: Guida 6, Zafferani, Ricciotti 15, Togni 5, Zavatta, Carattoni 2, Lonfernini, Venturini 3, Zonzini, Lettoli 16. All.: Porcarelli.

CIU CIU: Battazza 12, Lemme 7, Santos 7, Lanci 4, San Martini, Tentoni 20, Raschi 6, Canali.

Parziali: 11-19, 18-37, 31-49, 47-56.

Finisce all’opposto rispetto alla partita del girone, con il Ciu Ciu a festeggiare la vittoria grazie a una gara impeccabile. Tentoni e compagni fanno gara di testa dall’avvio, mentre i giovani Titans non riescono a essere efficaci al tiro come nel primo match. Emblematiche la fine del primo quarto e l’inizio del secondo, entrambi segnate da una tripla di Fabio Tentoni, mvp di serata. La Pallacanestro Titano è doppiata (11-22) e il distacco assume proporzioni inaspettate al 13’ (11-28). La brutta notizia di serata è però l’infortunio alla caviglia di Guida, che toglie il diciassettenne dal match a metà gara.

Nel terzo quarto la forbice tra le due squadre rimane la stessa, negli ultimi dieci minuti invece i Titans si avvicinano e provano l’ultimo sforzo per rientrare. La tripla di Togni vale il -9 a 2’06” minuti dalla fine, quella di Ricciotti il -8 a -1’40”. Arriva anche il -7 sul canestro dello stesso Ricciotti qualche istante dopo (47-54), ma il Ciu Ciu tiene i nervi saldi, mette due liberi importanti con Battazza e chiude definitivamente l’incontro.