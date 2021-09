Misano, dialogo tra romanzo e attualità con il noto giornalista e scrittore Gigi Riva

Attualità

Misano Adriatico

| 12:56 - 30 Settembre 2021

Gigi Riva.

Il giardino della Biblioteca Comunale di Misano Adriatico sarà teatro, sabato 2 ottobre alle 16:00, di un incontro con Gigi Riva, noto giornalista e scrittore. Partendo dal suo romanzo “Non dire addio ai sogni” (Mondadori 2020) sul fenomeno dell’immigrazione minorile, che racconta in particolare della tratta dei giovani calciatori africani, l’incontro sarà l’occasione per dialogare a 360 gradi anche con il Riva giornalista. Editorialista del gruppo “L’Espresso”, Riva è stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente, esperienza confluita nei testi “Jugoslavia il nuovo Medioevo”, “L’Onu è morta a Sarajevo”, “I muri del pianto” e “L’ultimo rigore di Faruk”. Sarà di particolare interesse approfondire con lui gli attuali scenari geopolitici che stanno scuotendo gli equilibri mondiali.



L’ingresso al giardino della Biblioteca è libero. In caso di maltempo l’evento sarà spostato all’interno con prenotazione obbligatoria e green pass. Info: 0541618484