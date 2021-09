Poggio Torriana partecipa al Censimento della Popolazione 2021

Attualità

Poggio Torriana

| 12:45 - 30 Settembre 2021

Censimento Permanente della Popolazione 2021, al via le operazioni dal 1 ottobre.

Ad ottobre prende il via la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che dal 2018 è diventato annuale, non più decennale, e che coinvolge solo un campione estratto di famiglie, non tutta la popolazione.



Gli adempimenti e la formazione per gli operatori comunali coinvolti sono iniziati lo scorso anno e si stanno concludendo in questi giorni, in stretta comunicazione con l’Istat, per farsì che sia tutto pronto per l’inizio della rilevazione.



La rilevazione sarà di due tipi: alcune famiglie hanno già ricevuto per posta una lettera nominativa dall’Istat con indicazione di svolgere il questionario in autonomia, rigorosamente online, avvalendosi se lo necessita, dell’assistenza degli uffici comunali, previo appuntamento; tra l’1 e il 14 ottobre altre famiglie riceveranno direttamente a casa una lettera informativa a cura dei rilevatori incaricati dall’Istat e dal Comune, con l’avviso che nei giorni successivi (dal 14 ottobre al 18 novembre) faranno visita per aiutare le famiglie a svolgere il questionario online, muniti di tablet e tesserino di riconoscimento. Le famiglie potranno fissare un ulteriore appuntamento direttamente con i rilevatori e svolgere il questionario a casa propria o decidere di recarsi presso gli uffici comunali, previo appuntamento, per farsi assistere dagli operatori comunali.



I dati richiesti serviranno per conoscere le principali caratteristiche demografiche e sociali della popolazione del nostro paese, il numero delle abitazioni e le caratteristiche di quelle abitate. E’ previsto l’obbligo di risposta per le famiglie selezionate, ed eventuale sanzionabilità; le informazioni raccolte saranno trattate nel rispetto della normativa in materia di tutela del segreto statistico e di protezione dei dati personali.



Il Comune di Poggio Torriana informa i cittadini che i rilevatori faranno visita alle famiglie nel pieno rispetto della normativa sanitaria vigente, muniti di tesserino di riconoscimento riportante il timbro tondo del Comune, e raccomanda la massima collaborazione.



Per ulteriori informazioni telefoniche o per fissare appuntamento gli uffici comunali rispondo allo 0541629701 dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 13.



Per informazioni sul Censimento, Istat ha messo a disposizione anche il numero verde 800.188.802 attivo tutti i giorni compresi sabato e domenica dal 1° ottobre al 18 novembre 2021, dalle 9 alle 21; inoltre, è attivo col proprio sito www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni e uno dedicato www.censimentigiornodopogiorno.it e i principali social.