Calcio RSM, Coppa Titano: il Pennarossa piega la Juvenes Dogana 2-0 Terzo successo in stagione per i biancorossi, tre sconfitte in tre uscite per la squadra di Amati

Sport Repubblica San Marino | 12:35 - 30 Settembre 2021 Il Pennarossa in azione (Foto FSGC). Tra Juvenes-Dogana di Manuel Amati e il Pennarossa di Andy Selva finisce 0-2. Chiesanuova avanti nel finale di primo tempo con Zago, e poi capace di puntellare il successo a ripresa inoltrata con Tiboni. Terzo successo e terzo clean sheet in stagione per i biancorossi. Sono tre sconfitte in tre uscite, invece, per la Juvenes-Dogana. Il tabellino

JUVENES-DOGANA

Manzaroli; Ancora (dal 61’ Rossi), Muccini (dal 26’ Merli), Mezzadri, Urbinati (dal 61’ Camillini), Zucchi (dal 70’ Baldazzi), Boldrini, Giangrandi, Tedesco (dal 70’ Tumidei), Pasquinelli, Baldini

A disposizione: Guidi, M. Michelotti

Allenatore: Manuel Amati PENNAROSSA

Semprini; Righi, Martin, Tomassini, D. Conti, Raffelli, A. Conti, Zago (dall’88’ Rastelli), Halilaj (dall’80’ Mariotti), Sebastiani (dall’88’ R. Michelotti), Tamburini (dal 70’ Tiboni)

A disposizione: Marconi, Stefanelli, Baldani. Arbitro: Marco Avoni

Assistenti: Salvatore Tuttifrutti e Andrea Depaoli

Quarto Ufficiale: Elison Luci

Ammoniti: Halilaj, Tomassini

Reti 44’ Zago, 74’ Tiboni < Articolo precedente Articolo successivo >