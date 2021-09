Corso per manager: i master specialistici Sda Bocconi

Attualità

| 15:36 - 30 Settembre 2021

In Sda Bocconi sono diversi i corsi per manager.

I master offerti da Sda Bocconi School of Management rappresentano un'opportunità davvero importante per i giovani che vogliono dare una svolta professionale al loro percorso di carriera e per manager che vogliono approfondire le loro conoscenze mentre già lavorano. Da cinquant'anni, infatti, questa importantissima scuola di direzione aziendale offre una moltitudine di master specialistici, proponendo un’offerta formativa su differenti temi che riguardano la cultura manageriale.



In Sda Bocconi sono diversi i corsi per manager: è possibile scegliere tra diversi Executive Master Specialistici e Master Specialistici, tutti estremamente formativi e con alte potenzialità. Gli Executive Master Specialistici sono master rivolti a manager, professionisti già inseriti nel mondo del lavoro da diversi anni e che vogliono approfondire ambiti specifici e stare sempre al passo con i tempi. I Master Specialistici invece sono rivolti a chi vuole investire un anno per acquisire le competenze specifiche fondamentali per intraprendere una specifica carriera lavorativa.



I master Sda Bocconi coprono una vastità di ambiti e una grande varietà di business, per riuscire a soddisfare le esigenze di tutti, vediamoli nello specifico qui di seguito.



Executive Master Specialistici in Sda Bocconi



Come già detto, gli Executive Master Specialistici Sda Bocconi coinvolgono manager e risorse già ben inserite nel mondo del lavoro, che insieme a quest'ultimo vogliono approfondire nuovi ambiti e dedicarsi allo studio.



Sda Bocconi propone sei differenti master in questa sezione, che toccano differenti business. Tra gli Executive Master Specialistici si trova Emf, l'Executive Master in Finance, in italiano e della durata di un anno, dedicato a professionisti che mediamente vantano un’esperienza di 8 anni nel settore. L'Emmas, invece, riguarda il management delle Aziende Sanitarie e Socio-Assistenziali e si rivolge a professionisti che vogliono innovare il management del settore sanitario. Il master dura 12 mesi. L'Emmap riguarda il management delle Pubbliche Amministrazioni, è un corso in italiano della durata di 12 mesi pensato per tutti coloro che hanno ruoli di responsabilità in enti e aziende pubbliche e vogliono rinnovare le loro amministrazioni. Emmio è invece il master che riguarda la gestione delle organizzazioni internazionali, è un corso totalmente in lingua inglese, dura 9 mesi e in aula ci sono studenti con in media 15 anni di esperienza. Emilux è un master rivolto a chi lavora nel mercato del lusso. I partecipanti in media hanno 12 anni di esperienza lavorativa. L'ultimo Executive Master offerto da SDA Bocconi riguarda il Marketing & Sales (Emms) e richiede 4 anni di esperienza e dura un totale di 13 mesi.



Master specialistici in Sda Bocconi



Gli otto Master Specialistici offerti da Sda Bocconi, invece, sono rivolti a chi decide di dedicare un anno allo studio di un settore di business specifico, che gli sarà utile nella vita lavorativa.



Tra questi troviamo il Misa, un Master in Imprenditorialità e Strategia Aziendale rivolto a chi ha un'esperienza di 2 o 3 anni ma ha un alto potenziale, oppure il Mims, che fornisce accesso al mondo della sanità pubblica o privata. Questi due già visti sono gli unici Master Specialistici offerti da Sda Bocconi in lingua italiana, mentre quelli che vediamo di seguito sono erogati in lingua inglese.



Gli altri Master Specialistici sono Mihmep che riguarda il mondo dell'healthcare a livello internazionale, Mama invece fornisce un valido aiuto per coloro che vogliono sviluppare doti manageriali e di leadership per ricoprire posizioni di maggiore responsabilità o a lavorare come consulente o imprenditore nel settore delle arti. Mcf è invece il Master in Corporate Finance, che è rivolto ai futuri professionisti del settore finanziario che abbiano almeno 2 anni di esperienza. Infine c'è Mafed, il Master in Fashion, Experience & Design Management, che offre agli studenti tutte le competenze e skills specifiche per poter intraprendere una carriera all’interno del mondo della moda, del lusso e del design.