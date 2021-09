Lo scrittore di Santarcangelo Denis Astolfi premiato a Roma

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 10:28 - 30 Settembre 2021

Premiazione di Denis Astolfi.

Durante una cerimonia presso il Salone delle Feste del CONI a Roma è stato assegnato il prestigioso premio "Books for Peace" al romanzo scritto e ambientato a Rimini "299792 km/s" del santarcangiolese Denis Astolfi.



Sabato 9 ottobre sarà la volta di Firenze, dove in occasione del premio letterario "La Città sul Ponte" il libro riceverà la menzione speciale della giuria.



Il romanzo ha già collezionato riconoscimenti e premi in manifestazioni letterarie quali "R come Romance", "Emanuele Ghidini" e "Tre Colori".



Il titolo "299792 km/s indica la velocità della luce, caratteristica del personaggio principale che si presenta con queste parole:



"Mi chiamo Diego, ho quindici anni e viaggio alla velocità della luce. Sembrerebbe figo e invece sono il più emarginato tra gli adolescenti. Nessuno deve accorgersi del mio potere, diventerei una cavia da laboratorio analizzata e sezionata per carpire il segreto della velocità. Come se non bastasse ogni volta che entro nella dimensione luce non so mai se riuscirò ad uscirne, rischio "l'oblio eterno". Uno schifo la vita! Poi, due settimane fa, mi sono trasferito a Rimini, ho conosciuto Linda, Federico, Matteo, Maria e soprattutto Esmeralda. I primi amici, le prime uscite e la cosa più sbalorditiva: il primo amore. Anch'io posso essere felice, non sarà semplice, non devo abbassare la guardia ma almeno adesso ho la speranza."