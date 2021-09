Coriano, riscossione coattiva delle entrate comunali affidata ad Aspes

Attualità

Coriano

| 07:44 - 30 Settembre 2021

Gianluca Ugolini (Vicesindaco e assessore al Bilancio).

Il Consiglio comunale di Coriano, nella seduta del 29 settembre, ha affidato ad ASPES spa il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali. Aspes è una società in house a totale partecipazione pubblica, nella quale il comune ha acquisito una quota societaria lo scorso mese di agosto.

Restano escluse dall’affidamento la riscossione del canone unico patrimoniale e dei tributi dallo stesso sostituiti (TOSAP e imposta di pubblicità) affidati a concessionario privato.

La decisione va nella direzione di una riorganizzazione dei servizi al fine di garantire maggiore economicità ed efficacia degli stessi. ASPES svolgerà le attività dietro corresponsione di un aggio (la percentuale riconosciuta agli esattori che riscuotono per conto di enti pubblici) del 5%, più basso rispetto a quello previsto per l’affidamento ad Agenzia delle entrate riscossione (fissato per legge al 6%).

Gianluca Ugolini (Vicesindaco e assessore al Bilancio): “La riscossione, sulla quale questa amministrazione è intervenuta cercando di avere una linea non rigida in virtù del particolare momento storico, è un atto dovuto e di equità sociale, finalizzato a garantire il mantenimento dei servizi alla collettività. In considerazione che le somme da dover riscuotere sono rilevanti per la vita dell’ente, verranno adottati criteri di sostenibilità per andare incontro alle esigenze di cittadini ed imprese. Nelle prossime settimane sarà messo a punto un piano operativo per l’avvio delle procedure di riscossione coattiva ferme da oltre 18 mesi, procedure sulle quali pendono le ulteriori decisioni che il Governo ha già preannunciato in tema di possibile rottamazione.”