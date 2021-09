Gradone pericoloso, due gravi incidenti in piazza Malatesta. Ceccarelli: "Venga garantita la sicurezza"

Cronaca

16:56 - 29 Settembre 2021



Persona in sella a una bicicletta cade dal gradone che divide il prato di Castel Sismondo dalla piscinetta, ora priva d'acqua. E' quanto accaduto ieri sera (martedì 28 settembre) in piazza Malatesta. La persona in sella alla bicicletta ne ha perso il controllo - non è da escludere un malore - ed è caduta, sbattendo il volto e il capo. Soccorsa sul posto dal personale del 118, è stata poi ricoverata all'ospedale Infermi di Rimini. "In prognosi riservata", accusa il candidato sindaco del centrodestra Enzo Ceccarelli, che punta il dito sull'amministrazione comunale uscente, evidenziando un problema di sicurezza della piazza, "rifatta in maniera discutibile e pericolosa", e la scarsa illuminazione dell'ostacolo, sottolinea Ceccarelli, che riporta anche un secondo incidente con conseguenze gravi: "diversi cittadini segnalano che ieri mattina (martedì 28 settembre) un anziano con problemi di deambulazione sarebbe caduto rovinosamente nello stesso punto, anche lui è stato ricoverato in ospedale,con la milza perforata".