Covid comune per comune: la curva scende nel riminese, in nove senza nuovi casi

| 16:20 - 29 Settembre 2021

Bollettino Covid Provincia di Rimini 20-26 settembre 2021.

Nella settimana dal 20 al 26 settembre, nel riminese, i casi di contagio da nuovo coronavirus in calo. Sono stati 168, -74 rispetto alla settimana precedente.



Calano anche i casi attivi, da 693 a 503 (-190). A Rimini i nuovi casi sono stati 61 (-27 rispetto a una settimana fa), 19 a Cattolica, 14 a Riccione, 13 a Bellaria Igea Marina.



Nessun nuovo caso in cinque dei sette comuni dell'Alta Valmarecchia, nella fattispecie Novafeltria, Casteldelci, Maiolo, Sant'Agata Feltria e Talamello; ma anche a San Clemente, Mondaino, Montegridolfo, Gemmano.



Contagi a una cifra per tutti gli altri comuni: Coriano (9), MIsano (8), Montefiore Conca (2), Montescudo Monte Colombo (8), Morciano di Romagna (3), Pennabilli (6), Poggio Torriana (3), San Giovanni in Marignano (6), San Leo (2), Santarcangelo (9), Verucchio (4), Saludecio (1).



I comuni Covid Free (senza casi attivi) sono solamente Mondaino, Talamello e Sant'Agata Feltria.



CASI ATTIVI



Bellaria Igea Marina 41 (-21)

Casteldelci 2 (-2)

Cattolica 50 (-1)

Coriano 14 (stabile)

Gemmano 2 (-4)

Maiolo 1 (-1)

Misano Adriatico 30 (-15)

Montefiore Conca 3 (-3)

Montegridolfo 4 (-1)

Montescudo Monte Colombo 18 (+4)

Morciano 9 (-5)

Novafeltria 3 (-1)

Pennabilli 7 (+4)

Poggio Torriana 5 (-2)

Riccione 42 (-35)

Rimini 224 (-86)

San Clemente 1 (-6)

San Giovanni in Marignano 16 (stabile)

San Leo 3 (+1)

Santarcangelo 16 (-14)

Verucchio 10 (-2)

Saludecio 2 (+1)