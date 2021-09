Sant' Agata Feltria: domenica 3 ottobre si apre la famosa "Fiera del tartufo bianco"

Eventi

Sant' Agata Feltria

29 Settembre 2021

Fiera del tartufo bianco pregiato (foto di repertorio pre Covid).



Sant' Agata Feltria si prepara ad accogliere gli amanti del tartufo bianco pregiato che ogni anno partecipano numerosi alla Fiera Nazionale, ormai giunta alla sua 37esima edizione.



Domenica 3 ottobre si terrà l'inaugurazione che darà l'avvio a cinque domeniche ricche di sapori e profumi. Il protagonista assoluto sarà il tartufo bianco, presente nei piatti tipici preparati nel "capannone dei ristoranti" e acquistabile nei numerosi punti vendita che abitano la piazza centrale.





Saranno presenti ,come tutti gli anni, l'attesa gara dei cani da tartufo che si terrà domenica 10 ottobre e Wine 2021, un percorso in cui assaporare tra gli stand vini dai diversi gusti. Novità assoluta per l' edizione di quest'anno La piazzetta del bio, interamente dedicata alla vendita di prodotti naturali e biologici.



Durante la permanenza nel paese in queste giornate all'insegna del gusto, è possibile visitare la "Rocca delle fiabe" che si erge imponente sopra il territorio e nella quale immergersi in racconti di fantasia animati dagli abitanti del posto. Non mancheranno, a coronare la fiera, le band che tutti gli anni animano le vie del paese con i suoni degli strumenti a fiato e delle percussioni. Da non perdere l' occasione di ammirare le bellezze architettoniche del paese come il teatro Mariani, uno dei teatri lignei più antichi d'Europa, il Convento di San Girolamo e le fontane d'arte in cui divertirsi a cercare i ramarri nascosti nel marmo.