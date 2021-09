Ciclismo: grandi soddisfazioni per il Team del Capitano, ottimi risultati nella Nove Colli e Strade Imbrecciate

Sport

Verucchio

| 15:55 - 29 Settembre 2021

Debora Morri sul podio della Nove Colli.



Sono state due le manifestazioni affrontate nel week-end dai bianco-rossi romagnoli: nella regina delle Granfondo la “Nove Colli”, terzo posto di Debora Morri, mentre alle strade imbrecciate è Davide Bertozzi che mette tutti in fila per la propria categoria.



Alla Nove Colli, oltre al terzo posto della Morri, nel percorso medio (130 km) grande prova delle quote rosa del Team del Capitano, con Luisella Montebelli, Elisa Dellarosa e Maria Cristina Prati che tagliano il traguardo rispettivamente in 3°, 4° e 5° posizione, anche se, a causa del “Realtime” c’è stato un salto di un paio di posizioni.



Il team non ha voluto mancare anche la prova marchigiana che portava il nome del compianto Michele Scarponi. Sulle strade di tanti allenamenti del fuoriclasse marchigiano, da segnalare la buona prova di Davide Bertozzi che conclude in seconda posizione la propria categoria d’appartenenza, M6.