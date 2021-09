Rimini: boom di multe per i monopattini e mancato uso delle cinture di sicurezza

Cronaca

Rimini

| 15:37 - 29 Settembre 2021

Sono state 50 le violazioni di monopattini.



Dal 1 luglio al 20 settembre 2021 la Polizia Stradale di Rimini ha messo in campo 593 pattuglie per i controlli, rivolgendo attenzione anche all'uso improprio dei monopattini. Sono state infatti 50 le infrazioni rilevate: 26 per guida in stato di ebbrezza; 24 perché a bordo c'era più di una persona.



Nell'ambito dei controlli stradali, in quasi tre mesi, sono state complessivamente 3.526 le infrazioni elevate, con 196 violazioni per guida in stato di ebbrezza, 16 violazioni per guida senza casco, 269 violazioni per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 131 per utilizzo del telefono cellulare durante la guida, 31 violazioni per guida senza patente o con patente revocata, 284 violazioni per velocità non commisurata.



Le patenti ritirate sono state 167, mentre le persone denunciate a seguito degli accertamenti dalla Polizia Stradale sono state 72. Nell'ambito dell'azione di contrasto ai campanellari, le sanzioni sono state 50.