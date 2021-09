Bellaria: in comune il corso per agenti accertatori in materia di rifiuti

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 15:04 - 29 Settembre 2021

Corso per agenti accertatori.



In questi giorni, le guardie ecozoofile dell’associazione Accademia Kronos sono state ospiti presso la residenza comunale di Bellaria Igea Marina, per un pomeriggio di formazione tenuto dal dirigente, Dott. Ivan Cecchini. Si tratta del corso organizzato dal Comune di Bellaria Igea Marina per l’ottenimento della qualifica di agente accertatore, ossia l’abilitazione per le donne e gli uomini dell’associazione, all’accertamento e all’attestazione delle sanzioni in materia di raccolta e conferimento rifiuti.



Nei prossimi giorni avverrà la consegna degli attestati. Tutti i comuni del territorio provinciale si potranno avvalere degli agenti accertatori preparati dal corso di formazione.