Novafeltria in festa per i 100 anni di Michelina, il saluto dell'amministrazione

| 14:54 - 29 Settembre 2021

Novafeltria in festa per i 100 anni di Michelina Lazzerini.

Novafeltria in festa per i 100 anni di Michelina Lazzerini, per gli amici Anna, centenaria che vive nella frazione di Sartiano. Michelina ha ricevuto la visita del presidente del consiglio comunale Lorenzo Cantori come rappresentante dell'amministrazione comunale, che sulle proprie pagine social, si complimenta per il traguardo raggiunto: "È stato un momento molto emozionante, Michelina custodisce con una perfetta memoria tantissimi ricordi di questa lunghissima vita, mantenendo sempre il sorriso sulle labbra".