Calcio D: l' ex portiere del Milan Marco Amelia è il nuovo allenatore del Prato

| 14:52 - 29 Settembre 2021

Foto dal profilo twitter di Marco Amelia.

Il nuovo tecnico del Prato dopo l'esonero di Luigi Pagliuca èl'ex portiere Marco Amelia, che in azzurro ha vinto l'Europeo Under 21 del 2004 ed è diventato campione del mondo nel 2006 come terzo portiere della Nazionale di Lippi. Nelle squadre di club ha militato tra le altre con Livorno, Milan, Palermo, Genoa. Come allenatore, nella scorsa stagione ha cercato (senza riuscirci) di salvare il Livorno dalla retrocessione nell'ultimo campionato dell'era Spinelli.

Nelle scorse ore si era parlato di un ballottaggio tra Sebastiano Siviglia, ex capitano della Lazio e ex allenatore della Primavera della Ternana e del Lecce, e di Renato Buso ex attaccante di Juventus e Fiorentina ed ex allenatore della Sangiovannese in serie D e nell’ultime due stagioni in forza alla formazione Under 18 della Fiorentina. Nel primo pomeriggio la presentazione e a seguire il primo allenamento.

ANTICIPI Al momento sono già cinque le gare anticipate a sabato alle ore 15: si tratta di Aglianese-Progresso, Alcione Milano-Sammaurese, Fanfulla-Borgo San Donnino, Lentigione-Sasso Marconi e Mezzolara-Ravenna.