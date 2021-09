Nuovi posti auto e attraversamenti pedonali, al via lavori in via Tomba a San Martino dei Mulini

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:28 - 29 Settembre 2021

Via Tomba (foto da google Street View).



Cominceranno nei prossimi giorni i lavori per la riqualificazione e la messa in sicurezza di via Tomba a San Martino dei Mulini, dove saranno realizzati un percorso protetto di 400 metri, nuovi attraversamenti pedonali e posti auto. L’intervento, dal costo complessivo di 200.000 euro, è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna per circa 135.000 euro – nell’ambito del Programma straordinario di investimenti varato dalla Giunta regionale in seguito all’emergenza Covid – e per i restanti 65.000 euro circa con fondi propri dell’amministrazione comunale. A eseguire i lavori sarà la società Emmea Trade & Service srl di Forlimpopoli.



Nel dettaglio, il progetto prevede la realizzazione di un percorso protetto e accessibile che, a partire dalla ciclabile realizzata nell’ambito dei lavori per la rotatoria con via Trasversale Marecchia, arriverà fino alla scuola primaria Giovanni XXIII. Largo circa 1,5 metri e delimitato da cordoli in cemento, il percorso sarà lungo circa 400 metri e costeggerà il lato sud di via Tomba nel tratto compreso fra la rotatoria e la chiesa dove, con un attraversamento pedonale illuminato da led intelligenti, si sposterà nel lato nord della carreggiata, arrivando fino alla scuola.



Nell’ambito della riqualificazione complessiva dell’area, il progetto prevede anche la messa in sicurezza della fermata del trasporto pubblico locale attraverso la realizzazione di una banchina rialzata, l’istituzione di nuovi attraversamenti pedonali e nuovi posti auto lungo via XXVIII Maggio, la realizzazione di un’aiuola verde e lo spostamento dell’isola ecologica situata all’altezza della chiesa. Due pioppi presenti lungo via Tomba saranno rimossi per consentire il passaggio del percorso pedonale: nel corso del prossimo inverno l'abbattimento verrà compensato con una piantumazione nell'area di verde pubblico situata nei pressi della celletta.



Inoltre la ditta incaricata eseguirà per conto dell’amministrazione comunale anche un intervento di ammodernamento della rete fognaria lungo via Tomba, richiesto dal gestore Hera per il miglioramento della qualità ambientale degli scarichi fognari. I residenti dal civico 324 al 470, già preventivamente informati, dovranno provvedere alla separazione delle acque nere da quelle bianche all’interno delle rispettive proprietà, affinché i relativi reflui possano correttamente confluire nella nuova rete fognaria realizzata dal Comune, che si assume il costo del collettamento.



“La messa in sicurezza di via Tomba rappresenta un tassello importante del lavoro complessivo già avviato per lo sviluppo della mobilità sostenibile, che riconosce nella sicurezza dei percorsi casa-scuola uno degli elementi prioritari”, dichiara il vicesindaco Pamela Fussi. “Mentre portiamo avanti la progettualità di insieme per l’ampliamento della rete ciclopedonale di Santarcangelo con il Piano urbano della mobilità sostenibile, ormai in fase di redazione avanzata, la realizzazione di interventi come quello in via Tomba consente di mettere in pratica gli stessi principi in diverse aree del territorio comunale – conclude – sempre con attenzione alla massima accessibilità dei percorsi”.