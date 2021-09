Rimini, gli eventi del primo weekend di ottobre: ecco cosa fare

Eventi

Rimini

| 13:05 - 29 Settembre 2021

Teatro Galli di Rimini.



A Rimini continuano gli appuntamenti tra musica, arte, cultura. Dedicata al cinema la rassegna letteraria Fellini in stampa, con sei incontri con gli autori durante il mese di ottobre. Proseguono gli spettacoli della Sagra Musicale Malatestiana, tra concerti sinfonici e musica da camera. Al cinema Tiberio un docufilm dedicato a Ezio Bosso dal 4 al 6 ottobre.



GLI EVENTI



29 settembre 2021

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

72° Sagra Musicale Malatestiana: Musica da Camera

I solisti della Filarmonica Marchigiana Nell'ambito della 72° Sagra Musicale Malatestiana, viene proposto un concerto di musica da camera che raccoglie quartetti di Mendelssohn e Boccherini, proposti dall’ensemble d’archi guidato dal violoncellista Alberto Casadei.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 www.teatrogalli.it/it/eventonew/solisti-della-filarmonica-marchigiana



29 - 30 settembre 2021

Rimini, Misano World Circuit Marco Simoncelli

IBE Driving Experience Seconda edizione del format di Italian Exhibition Group dedicato alla bus travel industry. Una due giorni di incontri e test drive per Bus Operator privati e operatori del trasporto pubblico locale a lunga percorrenza. Un evento innovativo e un'occasione unica per testare su pista gli ultimi modelli.

Info: www.internationalbusexpo.it



30 settembre, 8 – 15 – 22 – 29 ottobre, 5 novembre 2021

Cineteca Comunale, via Gambalunga 26 - Rimini centro storico

Fellini in stampa QUI i dettagli



30 settembre 2021

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

72° Sagra Musicale Malatestiana

Parole per la musica: Recuerda Cuba. La musica d'arte caraibica tra influenze popolari e tradizione colta Paolo Marzocchi conduce l'incontro di guida all'ascolto del concerto 'Recuerda Cuba. La musica d'arte caraibica tra influenze popolari e tradizione colta'. Ore 21:00. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. È richiesta la prenotazione via e-mail a sagramalatestiana@comune.rimini.it o per telefono, ai numeri 0541 704294 / 704296 da lunedì a venerdì, ore ufficio. Info: www.sagramusicalemalatestiana.it/programma/parole-la-musica



30 settembre 2021

Rimini, Cinema Fulgor

Lo spirito di Giulietta

Marina Massironi all’Opening night della Festa del Cinema Sarà l’attrice Marina Massironi con il reading “Lo spirito di Giulietta” ad aprire la terza edizione de La Settima Arte Cinema e Industria, nell’Opening Night del 30 settembre al cinema Fulgor. Un omaggio nel centenario della nascita di Giulietta Masina attraverso una selezione di testi guidata da sincera curiosità verso la donna, oltre che dall’ammirazione nei confronti di una straordinaria interprete. Gratuito con prenotazione obbligatoria. Info: www.lasettimarte.it



da venerdì 1 a domenica 3 ottobre 2021

Rimini, sedi varie

La Settima Arte - Cinema e Industria 2021 Organizzata da Confindustria Romagna, Cinema Fulgor, Università degli Studi di Bologna - Dipartimento Scienze per la Qualità della Vita di Rimini, in collaborazione con il Comune di Rimini e con il patrocinio di ANICA, MIBACT, Provincia di Rimini, Regione Emilia Romagna, SIAE, Visit Romagna, la festa del cinema di Rimini torna anche nel 2021.

Proiezioni, anteprime, dialoghi, masterclass, seminari di approfondimento e momenti formativi, fino alla cerimonia di consegna, al teatro Galli, del Premio Cinema e Industria assegnato dalla giuria presieduta da Pupi Avati e composta da Marina Massironi, da Alessia Valducci Chairwoman del Gruppo Valpharma, Cristina Scognamillo giornalista e co-founder di Women in Cinema Award e di Good Girls Planet, da Roy Menarini Direttore Artistico de La Settima Arte Cinema e Industria (3 ottobre al Teatro Galli).



La Settima Arte Cinema e Industria torna ad esplorare le professioni del settore attraverso il rapporto con le altre realtà intellettuali e culturali: cinema/fumetto, cinema/musica, cinema/giornalismo, cinema/teatro, cinema/architettura, cinema/letteratura e - novità dell’edizione 2021 - il rapporto fra cinema e sport.



Quest’anno è stato istituito il nuovo riconoscimento “Valpharma per il cinema”, dedicato alla memoria dell’imprenditore Roberto Valducci e indirizzato alle donne che lavorano nel settore. La professionista selezionata dalla giuria, riceverà il riconoscimento nella cerimonia conclusiva della manifestazione.

Nel programma è dedicato un ampio spazio al ricordo di Federico Fellini, alla sua arte ed al suo genio, anche in vista della prossima inaugurazione del museo a lui dedicato ed al centenario della nascita di Giulietta Masina.

Ingresso libero Info: comunicazione@lasettimarte.it



venerdì 1 ottobre 2021

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Concerto sinfonico al Teatro Galli diretto dal Maestro Alpesh Chauhan - 72° Sagra Musicale Malatestiana Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia Torna la prestigiosa Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta dal talentuoso Alpesh Chauhan, per la Quarta Sinfonia di Johannes Brahms e il Concerto per violoncello di Antonin Dvorak, con il giovane e affermato Pablo Ferrández come solista, in un programma dedicato alla stagione più matura dell’Ottocento musicale europeo. Ore 21.00. Ingresso a pagamento.

Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it



venerdì 1 e sabato 2 ottobre 2021

Ex cava Incal System, via Colatoio di Savina – Rimini

Progetto Errante Camminata, teatro e danza lungo il fiume Marecchia Alle porte di Rimini l' ex cava Incal System accoglie 'Errante', progetto artistico di immersione e abitazione del paesaggio naturale, lungo il corso del fiume Marecchia. Un tempo cava di sabbia e sassi, oggi luogo della natura abitato da flora e fauna, ma anche spazio di residenza, condivisione e pratica di Errante, gruppo di artisti, attori, danzatori e performer. Da sabato 2 a domenica 3 ottobre si avvicenderanno: un workshop di teatro e un laboratorio di danza per artisti, danzatori e performer e una camminata conclusiva aperta al pubblico. Errante è un progetto ideato e curato da Valentina Buldrini e Marta Lucchini con il sostegno di 'A passo d'uomo festival' e Comune di Rimini.

Per partecipare a Corpo libero, workshop di teatro fisico nello spazio naturale condotto da Isadora Angelini e Luca Serrani di Teatro Patalò (sabato 2 ottobre dalle ore 10 alle ore 16, con pausa pranzo) e domenica 3 ottobre allo stesso orario, è necessario scrivere a info@errante4.it.



sabato 2 ottobre 2021

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico

Chiara Raggi in concerto - E la Chiamano Rimini La cantautrice Chiara Raggi presenta in un concerto dal vivo, il suo ultimo disco 'La natura e la pazienza', uscito a dicembre 2020, in piena pandemia, per la neonata etichetta discografica Musica di Seta.

L'artista, chitarrista e compositrice, è accompagnata da Massimiliano Rocchetta al piano e tastiere, Tiziano Negrello al contrabbasso e, Michele Iaia, alla batteria. E' un concerto in cui si entra nel mondo femminile, e non solo, che tratta temi come l'accettazione di sé, la consapevolezza, la legittimazione del proprio lavoro. L'album è composto da brani scritti e musicati da Chiara Raggi, canzoni che parlano di affetti, di condivisione e di equilibri, da mantenere e infrangere allo stesso tempo, rese "leggere" dalla sua voce che sembra accarezzarne le parole.

Ore 21.15 Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su

www.teatrogalli.it/it/eventonew/chiara-raggi-concerto-recupero



da lunedì 4 a mercoledì 6 ottobre 2021

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Ezio Bosso. Le cose che restano Dal regista e dai produttori di “Paolo Conte, Via con me”, un nuovo documentario musicale dedicato a Ezio Bosso (1971-2020). Al centro della sua carriera ed esistenza, c’è sempre stato l’amore per l’arte, vissuta come disciplina e ragione di vita. Nel film il racconto è affidato allo stesso Bosso, attraverso la raccolta e la messa in fila delle sue riflessioni, interviste, pensieri in un flusso di coscienza che si svela e ci fa entrare nel suo mondo, come in un diario.

La narrazione è stratificata, in un continuo rimando fra immagine e sonoro. Le parole dell’artista si alternano alla sua seconda voce, la musica, e alle testimonianze di amici, famiglia e collaboratori che contribuiscono a tracciare un mosaico accurato e puntuale della sua figura.

Ore 21, mercoledì 6 ottobre anche alle ore 17. Ingresso: 10 €; ridotto: 9 € Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it



mercoledì 6 ottobre 2021

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Recuerda Cuba - Concerto della Wunderkammer Orchestra nell'ambito della 72° Sagra Musicale Malatestiana Il concerto ha come protagonista la voce di Cristina Zavalloni, invitata a prendere parte ad un percorso che dai Lieder und Tänze di Henze ricrea un originale panorama nell’universo sonoro cubano. Il soprano Cristina Zavalloni e i solisti della WunderKammer Orchestra sono diretti da Carlo Tenan.

Ore 21.00. Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it