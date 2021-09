Torna il Paganello sulla spiaggia, ma non solo: gli eventi sportivi di Rimini del wekeend

Sport

Rimini

| 12:57 - 29 Settembre 2021

Paganello (foto di repertorio).



sabato 2 e domenica 3 ottobre 2021



Spiaggia di Rimini Marina Centro - Piazza A. Marvelli, Bagni 38/39

Paganello 2021 Eccezionalmente in autunno, Rimini torna ad essere presa d’assedio dai dischi volanti del Paganello, la Coppa del Mondo di Beach Ultimate, ovvero lo sport del frisbee giocato sulla sabbia. Paganello non è solo sport e competizione, ma anche e soprattutto incontro con persone provenienti da tutto il mondo e anche se quest'anno sarà un’edizione in formato ridotto, non mancherà l'opportunità di divertirsi e giocare insieme.



Orario: 9.00 – 19.00. Le finali si svolgeranno domenica dalle 15 alle 17, a seguire premiazione dei vincitori. Info: info@paganello.com www.paganello.com





sabato 2 e domenica 3 ottobre 2021



piazza sull'acqua (ritrovo), ponte di Tiberio - Rimini Borgo San Giuliano

River Run e Family River Bike Rimini Marathon ritorna con il proprio evento autunnale, la ‘River Run’, una due giorni di sport con expo al Ponte di Tiberio. A precedere la corsa, sabato 2 ottobre alle ore 15.30 prende il via la prima "Family river bike", una cicloturistica di 25km aperta a tutti in sicurezza con un percorso lungo la pista ciclabile del Marecchia che arriva fino a Santarcangelo di Romagna. Domenica 3 ottobre alle ore 9.30 parte invece la ‘River Run’ (competitiva Fidal) sulla distanza di 15km sempre nel bellissimo scenario della ciclabile del Marecchia.



Orario: sabato 2 ottobre alle ore 15.30 (Family river bike); domenica 3 ottobre alle ore 9.30 (River Run)



Ingresso su iscrizione on line a pagamento www.riminimarathon.it





da venerdì 1 a domenica 3 ottobre 2021



Club Nautico Rimini, Piazzale Boscovich, 12

IV Regata Nazionale Open Skiff e RS Aero



Regate finali per la Ranking list: il decimo appuntamento in calendario dell’Italian Open National Championship è ospitato dal Club Nautico di Rimini, dove quest’anno si è costituita una numerosa flotta di RS Aero.



Orario: dalle 9 del 1° ottobre alle 18 del 3 ottobre 2021 Iscrizione a pagamento. Info: 0541 26520 cnrimini@cnrimini.com