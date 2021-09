Elezioni Rimini, assistenza al voto per elettori con difficoltà, ecco cosa fare

Attualità

| 12:17 - 29 Settembre 2021

Elettori non deambulanti, assistenza al voto, trasporto ai seggi e possibilità di votare da casa per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19: in occasione delle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre, l'amministrazione comunale ricorda che:



Voto da casa per gli elettori positivi al Covid-19 o in quarantena o in isolamento fiduciario



Gli elettori del Comune di Rimini sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 possono richiedere di essere ammessi al voto presso il proprio domicilio. Per esercitare questo diritto, l'elettore deve far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, indicandone il completo indirizzo.

Alla dichiarazione devono essere allegati:

Copia di un documento

il certificato rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 19 settembre, che attesti l'esistenza delle condizioni che permettono il voto domiciliare.

A seguito di accordo tra il Comune di Rimini e l’Ausl, sarà cura dell’ufficio elettorale procurarsi tale certificazione presso gli uffici competenti, il cittadino non deve pertanto presentare tale certificazione.

Il voto verrà raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione dal Presidente del seggio speciale appositamente istituito con l'assistenza di uno scrutatore e del segretario. L'elettore dovrà comunque essere in possesso di tessera elettorale e documento di riconoscimento. La dichiarazione è scaricabile alla pagine del sito e dovrà essere inviata per mail all'indirizzo (elettorale@comune.rimini.it) con copia di documento di identità. Per informazioni e chiarimenti: tel 0541.704798 (Ufficio elettorale).



Attivo il trasporto gratuito ai seggi per le persone con difficoltà motorie



L'amministrazione comunale mette a disposizione un servizio gratuito di trasporto ai seggi per favorire la partecipazione alle operazioni di voto delle persone con difficoltà motorie. Il trasporto sarà effettuato dalla Cooperativa “La Romagnola ONLUS” nella giornata di domenica 3 ottobre dalle ore 9 alle ore 17.

Per prenotare il servizio, occorre telefonare al numero 348-8572642 nelle seguenti giornate

sabato 2 ottobre dalle ore 08:00 alle ore 12:00

domenica 3 ottobre dalle ore 08:30 alle ore 16:30.



Voto delle persone non deambulanti



Gli elettori non deambulanti possono esercitare il diritto di voto nella propria sezione elettorale, oppure in altra sezione appartenente alla stessa circoscrizione amministrativa priva di barriere architettoniche, previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di una attestazione medica rilasciata dall'Azienda U.S.L.

Questa attestazione è valida anche se rilasciata in precedenza per altri scopi, come pure è valida una copia della patente di guida speciale purché dalla documentazione risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Poiché l'attestazione deve essere trattenuta dal seggio, occorre premunirsi di una copia, anche non autentica, da consegnare al Presidente. Le attestazioni mediche e i certificati di accompagnamento sono rilasciati presso la sede dell'A.U.S.L. Servizio di Igiene pubblica sita in via Coriano n. 38 (Colosseo) tutti i lunedì dalle ore 09:00 alle ore 11:30



Voto assistito



Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da non consentire l'autonoma espressione del diritto di voto, possono essere accompagnati in cabina da una persona di fiducia, esibendo al seggio un certificato di accompagnamento rilasciato dall'Azienda U.S.L. La certificazione viene trattenuta dal Presidente del seggio.

Se nella certificazione rilasciata, l'infermità viene dichiarata permanente, l'elettore, onde evitare di doversi munire di volta in volta, in occasione di ogni consultazione, dell'apposito certificato medico ha la possibilità di presentare una richiesta al Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, tendente ad ottenere l'annotazione permanente del diritto al voto assistito mediante apposizione, da parte dello stesso Comune, di apposito simbolo sulla tessera elettorale.

L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica e può esercitare tale compito solo per un invalido.

Le attestazioni mediche e i certificati di accompagnamento sono rilasciati presso la sede dell'A.U.S.L. Servizio di Igiene pubblica sita in via Coriano n. 38 (Colosseo) tutti i lunedì dalle ore 09:00 alle ore 11:30

Domenica 3 ottobre le attestazioni mediche e i certificati di accompagnamento saranno rilasciate presso l'ospedale Infermi (padiglione Ovidio) ingresso via Ovidio dalle ore 09:30 alle ore 10:30.

Lunedì 4 ottobre in via Coriano n. 38 (Colosseo) dalle ore 8:30 alle ore 12:00.