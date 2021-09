Rimini, alla Sagra Musicale Malatestiana arriva l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Eventi

Rimini

| 11:53 - 29 Settembre 2021

Orchestra Santa Cecilia (foto Fabio Lovino - Contrasto).

Atteso ritorno alla Sagra Musicale Malatestiana per l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta dal talentuoso Alpesh Chauhan. Appuntamento sul palco del Teatro Galli venerdì 1° ottobre (ore 21) per ascoltare la Quarta Sinfonia di Johannes Brahms e il Concerto per violoncello in si minore di Antonín Dvořák affidato al giovane e affermato solista Pablo Ferrández, in un programma che guarda gli orizzonti romantici dell'Ottocento musicale europeo.

L'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia è stata la prima compagine italiana a dedicarsi esclusivamente al repertorio sinfonico in un paese ancora dominato dal teatro d'opera. Fondata nel 1908, l'orchestra ha tenuto oltre 15.000 concerti collaborando con i più celebri artisti del panorama mondiale. In questo ultimo secolo sul podio della formazione sinfonica si sono esibiti i nomi più illustri della storia della musica, grandi direttori e compositori come Gustav Mahler, Richard Strauss, Claude Debussy, Igor Stravinskij, Bruno Walter, Arturo Toscanini, Wilhelm Furtwaengler, Leopold Stokowski, Herbert von Karajan, Leonard Bernstein, che ne è stato Presidente Onorario dal 1983 al 1990. Sotto la guida di Sir Antonio Pappano, direttore musicale dal 2005, il prestigio dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha avuto uno slancio straordinario, ottenendo importanti riconoscimenti internazionali.

Sul podio dell'orchestra salirà Alpesh Chauhan, direttore appena trentenne nato a Birmingham, città musicalmente ricca che vanta un'orchestra di grande fama, la City of Birmingham Symphony Orchestra. Chauhan fece un folgorante debutto in Italia sul podio della Filarmonica Toscanini rivelando il suo straordinario talento e conquistandosi in breve il ruolo di direttore musicale dell'orchestra. La carriera di Alpesh include concerti con prestigiose formazioni europee ed è stato nominato come "Stella Nascente" su BBC Music Magazine partecipando a numerose trasmissioni della storica emittente inglese.

