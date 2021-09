Goodyear: davvero le migliori gomme invernali sul mercato?

Attualità

29 Settembre 2021

Pronti per il cambio di stagione degli pneumatici, sorge spontanea la domanda su quali siano i migliori, viste le tante proposte delle marche sul mercato.

Le riviste più quotate che si occupano del settore, quali Quattroruote, Sport Auto, AutoBild, non lasciano dubbi: Goodyear, e in particolare Goodyear UltraGrip Performance+, con la nuova scolpitura del battistrada direzionale, è uno dei modelli di pneumatico che dà il meglio nelle condizioni invernali più difficili.



I test effettuati da Offroad, Tuv, Adac e Autobild hanno messo a confronto Goodyear con marche quali Continental, Dunlop, Bridgestone, Kleber, Michelin e Pirelli, stilando una classifica di merito in cui si tiene conto di manovrabilità su bagnato e neve, aquaplaning longitudinale e perpendicolare, frenata su asciutto, bagnato, neve o ghiaccio, resistenza al rotolamento e trazione su neve.



In particolare, per quanto riguarda la gamma SUV, le percentuali a favore dei pneumatici Goodyear parlano chiaro: 94% di resistenza sul bagnato all’aquaplaning (stessa percentuale per quanto riguarda la rumorosità), di poco inferiore la manovrabilità, sempre sul bagnato, con un 91,7%, e un 86% per la frenata.



Gli altri test sfiorano di poco l’80% con una trazione su neve pari all’88%. Mentre viene segnalato un alto consumo di carburante (ma si tratta di un SUV, non dimentichiamocene!) accompagnato a una minor resistenza al rotolamento e a una scarsa aderenza sul ghiaccio. Altamente raccomandata la misura 255/55 R19.



I risultati di Tuv inerenti all’anno in corso, effettuati su pneumatici invernali 225/45 R17 su veicol - test Golf, mettono sul primo gradino del podio Continental WinterContact TS 870 come migliori gomme invernali su bagnato, asciutto e resistenza al rotolamento, mentre al secondo Bridgestone Blizzak LM-005 con un voto superiore alla media riguardo gli stessi parametri citati in precedenza ma con un valore decisamente negativo per performance sull’asciutto.



Goodyear è solo al terzo posto con UltraGrip Performance+ con un totale punti di poco inferiore a Bridgestone, dovuto probabilmente alla poca resa sulla resistenza al rotolamento oltre che all’efficienza, anche qui, sull’asciutto. Michelin Alpine 6 è solo quarta con i valori peggiori su tutti i test nonostante sia un tipo di pneumatico con tempi di frenata ridottissimi su neve e ghiaccio e nonostante presenti questa tecnologia multistrato che permette, malgrado l’usura, una sicurezza che dura nel tempo.



Seguono Nokian WR Snowproof P e Pirelli Winter Sottozero 3. Da notare comunque la tecnologia di Nokian che, con la mescola silicea composta da gomma naturale, polimeri funzionali e, appunto, silice, garantisce una buona aderenza su neve e ghiaccio, così come Pirelli, esteticamente di alto livello, possiede un grip su neve decisamente importante dovuto alle scanalature e alla struttura lamellare 3D che sfruttano l’attrito con la neve catturata dal pneumatico stesso.



E pensare che nel 2020 Michelin risultava la migliore gomma invernale e Goodyear solo la migliore 4 stagioni.



I laboratori testing di Adac, nei test pneumatici 2021, rilevano però che Goodyear UltraGrip Performance+, pur risultando un marchio più che buono nelle condizioni più difficili, viene superato da Dunlop Winter sport 5 in condizioni di neve e da Michelin Alpin 6 sul ghiaccio. Questo rimette in discussione la classifica precedente, pur facendo restare sul podio Goodyear, in posizione stabile, sempre al terzo posto.



Torna ad essere testa di serie il modello Goodyear UltraGrip 9 per la categoria 205/55 R16: miglior spazio di frenata su asciutto, bagnato e ghiaccio secondo i test di Hasznàltautò.hu. Stesso discorso per il modello 185/65 R15 per i test effettuati da Adac.



Anche Autobild tende a dare un posto di primo piano a Goodyear (anche se non il gradino più alto del podio) su altri modelli e misure, ma se la tendenza negli anni precedenti era quella di trovare qualche difetto in più, negli ultimi 3 anni c’è stato decisamente un salto di qualità per la tenuta di questo tipo di gomme nella stagione più critica dell’anno.



Gli esperti di PrezziGomme su Goodyear ritengono che questi pneumatici sono prodotti indirizzati verso vetture della classe medio-alta e verso coloro che tendono a guidare in condizioni invernali anche molto difficili garantendo sicurezza a prescindere anche dal tipo di superficie e comportandosi egregiamente su acqua, neve e fango.



Offrono elasticità a basse temperature, hanno una mescola ultra elastica che consente una maggiore aderenza sul ghiaccio (oltre a migliorare i consumi per effetto della minore resistenza al rotolamento anche se a scapito dell’usura degli stessi) e una fitta rete di scanalature che permettono di aumentare il contatto con la neve e di smaltirla facilmente durante il tragitto. Mentre le scanalature trasversali riducono il rischio di acquaplaning perché gli pneumatici riescono a drenare l’acqua in eccesso.



Ciò non toglie che si gioca il posto di prima in classifica con altre marche di non meno pregio e importanza, altamente affidabili e che garantiscono prestazioni ai più alti livelli.



A parte le sigle sopracitate, occorre valutare bene la resa di ogni singolo modello anche se i vari autoclub europei, come abbiamo visto, non sono proprio conformi nei criteri di giudizio. Se la giocano sempre i marchi più prestigiosi come Michelin, Bridgestone, Continental, Hankook, Pirelli, Dunlop, Firestone e Kleber, e a volte, davvero, per una piccola differenza di percentuale.