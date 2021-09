Calcio D, il Cattolica ha tesserato l'ex Milan Strasser. Giocherà in difesa

Sport

Cattolica

| 14:12 - 29 Settembre 2021

Rodney Strasser assieme al presidente del Cattolica Oscar Cervellieri.

Il Cattolica ha annunciato l’ingaggio di Rodney Strasser, centrocampista classe 1990, reduce da una esperienza in Finlandiacnel TPS, formazione di seconda divisione finlandese, terminata il 31 dicembre 2020.

In carriera, Strasser ha conquistato uno scudetto con la maglia del Milan nella stagione 2010/2011. Il centrocampista, nato a Freetown, ha esordito in Serie A il 21 dicembre 2008 a San Siro nel 5-1 sull'Udinese con Carlo Ancelotti e ha realizzato la rete decisiva nel successo del 6 gennaio 2011 dei rossoneri sul campo del Cagliari. Una vittoria preziosa nel percorso verso il titolo.

Nell'esperienza in rossonero, Strasser ha giocato accanto a calciatori del calibro di Ibrahimovic, Robinho, Cassano, Seedorf, Nesta, Kakà, Shevchenko, Inzaghi e Paolo Maldini, capitano storico e attuale dirigente del 'Diavolo'.

Oltre alle maglie di Milan, Villafranca Veronese e TPS, il 31enne ha indossato quelle di Reggina, Racing Roma, Gil Vicente (Portogallo), Lecce, NK Zagabria (Croazia), Parma e Livorno. Con mister Lilli dovrebbe giocare al centro della difesa. Mercoledì primo allenamento per Strasser con i nuovi compagni

Nella rosa giallorossa c'è anche Grigor Dolapchiev, attaccante centrale bulgaro di 27 anni, che da tempo si alelna con la squadra di Lilli. Ora la documentazione è stta defiita e il tesseramento completato. Il giocatore proviene dalla serie B bulgara, in passato ha vestito le maglie della Nazionale Under 16 e under 21. Domenica sarà disponibile nella trasferta contro il Caldiero Terme che la scorsa stagione ha centrato i playoff.

LA SOCIETA' "Devo ringraziare il mio socio Massimo Nicastro per aver approvato questa fondamentale operazione di mercato che ci auguriamo darà lustro al futuro del nostro campionato - dice il presidente Oscar Cervellieri - Vorrei fare un appello a tutti i tifosi giallorossi, di starci vicino in questo campionato che si preannuncia difficile ed estremamente dispendioso. Continuate ad abbonarvi!"