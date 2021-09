Coriano partecipa al Censimento, al via da ottobre, oltre 4500 comuni coinvolti

Attualità

Coriano

| 10:20 - 29 Settembre 2021

Immagine di repertorio.

Anche Coriano partecipa al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2021, al via da ottobre.

Dal 2018 il censimento è diventato annuale e non più decennale e riguarda non tutte le famiglie, ma solo un campione rappresentativo. A causa della pandemia l'edizione 2020 è stata posticipata al 2021, pertanto il numero dei comuni coinvolti quest'anno non sarà di 2.400, ma quasi il doppio, esattamente 4.531.

Il censimento, che 'fotografa' la situazione al 3 ottobre 2021, permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi.

Le famiglie coinvolte nel censimento parteciperanno a una delle due rilevazioni campionarie di lista o areale.

Le famiglie che parteciperanno alla rilevazione da lista, hanno ricevuto in questi giorni una lettera direttamente da ISTAT nella quale vengono invitate a rispondere ad un questionario on line sarà possibile compilare in autonomia il censimento come indicato nelle lettere a partire dal 4 ottobre 2021.

Le famiglie che parteciperanno alla rilevazione areale, invece, verranno contattate direttamente dai rilevatori incaricati dal comune di Coriano: queste famiglie dal 1 al 13 ottobre potrebbero trovare nella propria cassetta postale una lettera e/o un avviso e successivamente i rilevatori concorderanno appuntamenti per le interviste che verranno svolte tra il 14 ottobre ed il 18 novembre.

Si raccomanda la popolazione interessata di verificare scrupolosamente che chi si presenta quale rilevatore sia realmente incaricato a tale scopo e nel dubbio contattare gli uffici comunali per le opportune verifiche.

Per qualsiasi chiarimento o aiuto per la compilazione potete contattare gli uffici chiedendo assistenza al numero 0541659812 o consultare il sito del Comune di Coriano.

I dati rilevati a fini statistici saranno usati esclusivamente a tale scopo e verranno trattati nel rispetto della legge in termini di privacy. Ricordiamo inoltre che partecipare alla rilevazione è un obbligo di legge. Dunque, chi non risponde alle domande del censimento può ricevere una sanzione che per le persone fisiche va da un minimo di 206,58 euro e un massimo di 2.065,83 euro.