Rimini Calcio Giovanili: tre successi e un pari nel week end

Sport

Rimini

| 10:00 - 29 Settembre 2021

Questi i risultati delle giovanili

UNDER 19 Nazionale – Allenamento Congiunto

RIMINI FC-FORLÌ FC 1-2

Rete: 71’ Zanni.

UNDER 17 Élite – 3a Giornata – Girone C

FAENZA-RIMINI 2-2

FAENZA: D’Agostino, Piancastelli, Tomba, Bandini, Navarro, Cavalli, Tuzio, Donati, Boccacini, Emiliani, Guerrini. A disp.: Cicognani, Nonni, Pozzi, Spada, Bendandi, Lama, Betti, Mandurrino.

RIMINI FC: Campedelli (53’ Conti), Gabriele (60’ Lilla), Gerboni, Caverzan, Morelli (40’ Piastra), Madonna, Zangoli (40’ Ricci), Gianfrini, Pasos (74’ Dani), Alvisi, Di Pollina (60’ Pompili). A disp.: Ciconetti, Righini, Zamagni.

Reti: 7’ Pasos, 42’ Madonna, 43’ Tuzio (F), 52’ Emiliani (F).

Primo mezzo passo falso per l’Under 17 che dopo aver chiuso sul risultato di 2-0 il primo tempo grazie alle marcature di Pasos al 5’ e Madonna allo scadere della prima frazione, si fa rimontare nella ripresa da un Faenza mai domo che per temperamento e attitudine si fa preferire ai biancorossi. Risultato giusto alla fine degli 80 minuti.

UNDER 16 Regionale – 3a Giornata – Girone F

FORLIMPOPOLI-RIMINI FC 0-2

RIMINI FC: Cerretani, Ciavatta, Bacchicchi (58’ Cecchi), Zighetti, Brisku, Bianchi (47’ Orioli), Mini (47’ Gabbianelli), Volonghi (58’ Belletti), Diagne , Hassler (67’ Zani), Paganini (58’ Sposato) A disp.: Giacomini, Berlini, Sammarini. All. Pieri.

FORLIMPOPOLI: Neri, De Matteis, Mercadante, Forgagni, Ruscelli, Giorgioni, Montevecchi, Di Modica, Pascucci, Milandri, Bartolini. A disp.: Silvestri, Severini, Ciccarella, Rossi, Lodi, Govoni, Gentilini. All. Signore.

Reti: 6’ Paganini, 28’ Hassler.

Tre su tre per l’Under 16, a Forlimpopoli la gara si decide già nel primo tempo con i gol Paganini e Hassler che indirizzano la contesa. Rimini che continua a macinare gioco e occasioni anche nella ripresa, ma i biancorossi non riescono a rendere più rotondo il risultato.

UNDER 15 Élite – 3a Giornata – Girone C

RIMINI FC-FAENZA 4-1

RIMINI FC: Di Ghionno (53’ Gianfanti), Urbinati, Drudi (53’ Rota), Lepri (53’ Nanni), Imola, Magi, Cenci (47’ De Gaetano), Alessi (41’ Blasi), Brolli (41’ Carlini), Padroni, Para (41’ Zanieri). A disp.: Morri, Donati.

FAENZA: Rubboli, Daporto, Bardaro, Bagnara, Patuelli, Costa, Zoli, Hodaj, Cavessi, Emiliani, Baha. A disp.: Francesconi, Lopez, Zauli, Pansecchi, Servadei, Monti, Pepniku.

Reti: 4’ Padroni, 6’ Padroni, 9’ Cavessi (F), 46’ Para, 52’ Padroni.

Seconda vittoria consecutiva per l’Under 15 trascinata da una tripletta di Padroni. La squadra parte subito forte con due segnature del numero 10. Al 9’ il goal ospite sembra riaprire la partita. Secondo tempo che parte come il primo, due giri di orologio e in una mischia in aria la spunta Para che segna il 3-1. Il quarto gol che chiude la gara arriva su calcio di rigore procurato e segnato ancora da Padroni.

UNDER 14 Provinciale – 1a Giornata – Girone B

RIMINI FC-PROMOSPORT 4-1

RIMINI FC: Perazzi (55’ Cavicchi), Amantini (55’ Facaoaru), Fabbri, La Selva (40’ Di Pollina), Ronci, Parma (40’ Neri), Arlotti, Fontemaggi (55’ Bianchi), Foschi (55’ Lombardi), Mataj, Eco (40’ Ramja). All. Berardi.

PROMOSPORT: Pettinato, Maccari, Tassinari, Damiano, Valmaggi, Grassetto, Bacchini, Capitàni, Giorgi, Malpassi, Fucci.

Reti: 1’ Fucci (P), 12’ Mataj, 30’ Foschi, 60’ Di Pollina, 70’ Di Pollina.

Prima di campionato per i 2008 che affrontano il torneo U15 Provinciale con un anno in meno rispetto agli avversari. Partenza subito in salita, al primo minuto svarione difensivo dei biancorossi, ne approfitta Fucci che batte l’incolpevole Perazzi per l’1-0 ospite. Rimini che non risente del gol a freddo e già nella prima frazione ribalta il risultato, Foschi si procura un rigore che Mataj trasforma, poi è lo stesso Foschi a segnare con un tiro dal limite dell’area. Secondo tempo sulla falsariga del primo, con i biancorossi che firmano il tris e il poker con il neo entrato Di Pollina.