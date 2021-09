Nuovi infissi per la palestra della scuola media a Novafeltria

Attualità

Novafeltria

| 09:40 - 29 Settembre 2021

La palestra della scuola media di Novafeltria.

Nuovi infissi per la palestra delle scuole medie di Novafeltria. Un intervento che si inserisce all’interno della politica di riqualificazione degli immobili comunali funzionali alle attività scolastiche (e non solo) portate avanti dall’attuale amministrazione comunale.

Questa tipologia di progettualità mira in primo luogo ad un miglior efficientamento e risparmio energetico, contestualmente ad una migliore fruibilità degli spazi da parte degli studenti delle scuole medie (e non solo), oltre ad un miglioramento estetico relativo al contesto urbano odierno.

L’intervento consiste nella rimozione degli infissi e dei componenti vetrosi esistenti che verranno sostituiti con serramenti moderni, più funzionali e prestazionali.

L’attuale amministrazione comunale ha da tempo intrapreso una serie di azioni concrete che puntano alla riqualificazione urbana inserita in un contesto di miglioramento energetico degli stabili comunali che permetteranno un maggior risparmio di energia, dunque delle spese annesse, un migliore comfort ed un idoneo decoro urbano.

"E’ da tempo che la palestra delle scuole medie necessita di un intervento di questa tipologia" si legge nella nota del Comune "ed è doveroso nei confronti dei nostri ragazzi fornirgli la possibilità di divertirsi e praticare attività fisica in uno spazio idoneo e funzionale sia da un punto di vista sportivo, ma anche estetico e prestazionale.

Questa amministrazione è da sempre vicina alle nuove generazioni e ai loro bisogni, in particolare quelli di tipo socio-culturale che incentivano la pratica sportiva e i relativi rapporti amicali".