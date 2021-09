Riccione, si fingono corrieri e rubano merce da spedire: due arresti

Cronaca

Misano Adriatico

| 09:32 - 29 Settembre 2021

Le divise trovate nel furgone dei truffatori.

Vestiti con le divise di note ditte di spedizioni, ritiravano merce di valore senza mai consegnarla ai destinatari: un 31enne e un 34enne originari della provincia di Napoli sono stati arrestati dai Carabinieri di Riccione. Tutto è partito dalla denuncia di una imprenditrice di Coriano, responsabile di una stireria professionale, che lo scorso 23 settembre ha consegnato ai due truffatori della merce da spedire. Gli abiti, del valore complessivo di 33mila euro, non sono mai giunti a destinazione. Lunedì scorso la donna ha ricevuto un'altra chiamata per un nuovo ritiro merci previsto per martedì.

A bordo di un furgone bianco noleggiato, con adesivi che potessero camuffare la sua origine, i due finti fattorini si sono presentati all'appuntamento con divise e bolla di trasporto. Una volta caricata la merce sul camion, non hanno fatto neanche in tempo a mettere in moto che i Carabinieri erano già davanti a loro. Nel retro del camion sono state recuperate divise dei più noti vettori e spedizionieri nazionali ed internazionali.

Sono così scattate le manette per tentata truffa e ricettazione.