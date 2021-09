Rimini, giovani artisti chiamati a creare opere con gli anziani

Attualità

Rimini

| 07:58 - 29 Settembre 2021

"Il ritratto come identità, riconoscimento e dialogo". È questo il tema della Open Call che Ecomuseo Rimini lancia a 10 giovani artisti tra i 18 e i 35 anni della vasta area della Romagna, insieme ad anziani residenti e frequentatori del Parco urbano Ausa.

L'obiettivo è dare vita a processi creativi partecipati, che portino all'elaborazione di ritratti sociali in contesti urbani.

Massima libertà tecnico-espressiva per trasformare momenti di dialogo e confronto intergenerazionale in narrazioni visive che raccontino prospettive, esprimano pensieri, colgano nuove istanze e comunichino sguardi, tra le persone e i luoghi. È infatti nelle memorie degli anziani e nei loro contesti di vita comunitaria che gli artisti si immergeranno e soggiorneranno, per cogliere al contempo l'identità nei volti e nei luoghi, vi si tracceranno mappature e sentimenti stimoleranno narrazioni.

Termine di partecipazione 20 ottobre 2021

La Call prevede due sessioni: la prima in ottobre-novembre 2021 e una seconda sessione in marzo-aprile 2022.

I ritratti verranno realizzati in laboratori di coinvolgimento attivo dei residenti che si terranno nel periodo settembre-novembre 2021 (prima sessione) e marzo-aprile 2022 (seconda sessione).

Mostra-evento e stampate in manifesti installati nello spazio urbano nel mese di giugno 2022.

La partecipazione alla Open Call è gratuita e i dettagli sono consultabili sul sito www.ecomuseorimini.it. Info e contatti: 3403579828 – ecomuseorimini@gmail.com.

Ritratti sociali è azione del progetto Cardini e Decumani presentato nell'ambito del Bando per progetti di rilevanza locale (DGR 1826/2020), finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.