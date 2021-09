Nuova viabilità sulla Marecchiese: "lavori completati entro primi mesi 2024"

Attualità

Novafeltria

| 19:30 - 28 Settembre 2021

Strada Marecchiese.



I lavori per una nuova viabilità sulla strada Marecchiese saranno completati entro i primi mesi del 2024. Lo ha spiegato il presidente della Provincia Riziero Santi in un incontro elettorale, a sostegno della candidatura di Ottavia Borghesi (lista centrosinistra Rin-Nova) a sindaco di Novafeltria. Santi ha ribadito l'impossibilità di progettare un nuovo tracciato, per i vincoli di carattere geologico e ambientale. Ma ha rassicurato la cittadinanza: gli interventi per risolvere le criticità all'altezza dei centri abitati, da Novafeltria a Villa Verucchio, verranno completati entro tre anni dalla firma del protocollo per la nuova viabilità, firma avvenuta il 26 febbraio 2021. Entro un anno saranno invece approvati i progetti.