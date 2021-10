Calcio Promozione Girone F: i tabellini della quarta giornata di campionato

Sport

Rimini

| 18:57 - 03 Ottobre 2021

Foto di repertorio.



Novafeltria - Misano 2-1



Sant'Ermete - Pietracuta 0-2



Sampierana - Bellaria 3-3



Spontricciolo - Asar 0 -2



SPONTRICCIOLO: Tani, Fabbri S., Tonti, Zamagni (40' Mohamed Salah), Pivi, Ioli; Fabbri A., Durante (60' Meluzzi); Tamburini (60' Capriotti), Brisigotti, Giovanelli (60' Cugnigni).

In panchina: Martini, Borgognoni, Radu, Gjoshi, Crescentini.

All. Pellegrino.

ASAR: Ciavatta, Fattori, Angelini, Sparaventi, Abati, Bologna; Savina, Guerra (80' Bin Alex); Pierri (73' Stella), Marchionna (66' Sogos), Agostini (46' Santoni).

In panchina: Piloni, Alberto, Bacchini, Lorenzoni, Zanini.

All. Vanni.

ARBITRO: Hafidi di Ravenna (Assistenti: Muratori di Cesena e Vivona di Ravenna).

RETI: 29' e 40' rig. Marchionna.

NOTE: espulsi: 32' Pellegrino (all. Spontricciolo), 34' Fosci (dirigente Spontricciolo), 75' Mohamed Salah, 77' Borgognoni e Leardini. Ammoniti Brisigotti, Tamburini, Capriotti, Savina, Marchionna, Pierri, Abati.



Torconca Cattolica - Gambettola 1-3



TORCONCA: Barbanti, Guenci, Franciosi, Nicolini (80' Cipiccia), Codignola (70' Pasini), Tombari (4' Mani); Moretti (65' Ortolani), Mercuri; Pasolini, Casoli, Chiussi (65' Zavatta).

In panchina: Pasini, Franca, Bottoni, Antonacci.

All. Vergoni.

GAMBETTOLA: Renzetti, Alberighi, Rigoni, Khayat (91' Limounì), Marconi, Gega; Capellini, Severi (72' Lorenzo); Bernacci (82' Savini), Alijahej (65' Giulianelli), Esposito (72' Blasetti).

In panchina: Ambrosini, Faggi, Galassi, Veneruso.

All. Freschi.



ARBITRO: Zannoni di Cesena (Assistenti: Angelini di Rimini e Gallozzi di Forlì).

RETI: 1' e 80' Bernacci, 63' Esposito, 93' Casoli.

NOTE: ammoniti MArconi, Esposito, Blasetti.



Verucchio - Due Emme 1-1

VERUCCHIO: Delai, Colonna, Campidelli, Guarino (44' st Renzi), Grossi, Genghini; Casadei, Montanari; Bascioni (25' st Bento), Bruma (33' st Baschetti), Michilli (15' Ribezzi).

In panchina: Caprili, Girometti, Muccioli, Fabbri, Ricci.

All. Nicolini

DUE EMME: Palumbo, Giordani (36' st Cattedra), Averardi, Santantonio (28' st Canali), Mambelli, Yabre; Altieri, Mazzoli (41' st Mazzoli); Gregori, Ravaglia (18' st Montesi), Giacobbi.

In panchina: Ceccaroni, Mingozzi, Diop, Bartolini, Allou.

All. Rossi.

ARBITRO: Gherardini di Faenza (Assistenti: Papaleo e Hysa di Faenza).

RETI: 35' pt Gregori, 44' pt Colonna.

NOTE: ammoniti Palumbo, Genghini, Campidelli.



Gatteo - Granata 0-2 (Ambrosini, Mazzoli)



CLASSIFICA: Gambettola e Pietracuta 12 punti, Novafeltria 10, Misano 9, Granata e Asar 6; Sampierana, Torconca, Bellaria Igea Marina, Verucchio 4; Gatteo e Sant'Ermete 3, Due Emme 2, Spontricciolo 1.







: