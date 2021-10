Calcio Promozione: Pietracuta vola in vetta con il Gambettola, Sant'Ermete battuto 2-0

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 18:57 - 03 Ottobre 2021

Test ostico per la capolista Pietracuta sul campo del Sant'Ermete.



Sant'Ermete - Pietracuta 0-2



SANT'ERMETE: Donini, Betti (80' Benvenuti), Canducci (40' Bonifazi), Tentoni, Baffoni, Righetti, Marconi (80' Sartini), Contadini, Mezgour, Vukaj (71' Marcaccio), Fuchi (60' Kapitonov).

In panchina: Romani, Gattei Colonna, Merendino, D'Elia

All. Pazzini.

PIETRACUTA: Lasagni, Stavolta, Contadini (85' Ferraro), Tosi (55' Fabbri), Lessi, Masini, Faeti (90' Celli), Ferrani, Fratti, Vucaj (78' Galli), Evaristi.

In panchina: Balducci, Borghini, Bucci, Cobo, Tomassini

All. Fregnani.



ARBITRO: Lelli di Cesena (assistenti: Paglierani di Rimini e Greco di Forlì).

RETI: 20' Vucaj, 73' Ferrani



RIMINI Il Pietracuta espugna il campo di Spadarolo, regolando 2-0 il Sant'Ermete, e vola in vetta alla classifica a punteggio pieno dopo 4 partite, assieme al Gambettola. Al 20' Faeti in pressing conquista palla e scarica al limite dell'area per Vucaj che con un potente rasoterra sorprende Romani. Al 47' il Sant'Ermete spreca la palla del pari con Fuchi, che di testa da due passi non sfrutta un cross tagliato da destra. Agevole la presa di Lasagni. I "verdi" premono alla ricerca del gol, ma senza impensierire il portiere. Al 73' punizione di Evaristi che trova l'inserimento di Ferrani sul primo palo, il centrocampista firma il gol dell'ex deviando di testa sul palo più lontano. Il Sant'Ermete nel finale sfiora il gol dell'1-2, ma Lasagni di piede respinge la conclusione di Kapitonov (r.g.).