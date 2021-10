Calcio D: Il film fotografico di Rimini Tritium 4-0

Sport

Rimini

| 16:57 - 03 Ottobre 2021

Gabbianelli spiazza Migliore: il Rimini raddoppia (fotoservizio Venturini).



E' un Rimini rullo compressore in casa. Dopo il 3-0 al Prato, i biancorossi iniziano alla grande contro la Tritium, mettendo sotto pressione l'avversario fin dai primi minuti. Il portiere Migliore offre una strenua resistenza, ma è costretto a capitolare al 12' sul tiro ravvicinato di Tanasa (foto 2 della gallery). A fine primo tempo arriva il meritato raddoppio dei biancorossi, grazie a un rigore trasformato da Gabbianelli (foto di copertina). Al 58' è lo stesso Gabbianelli a firmare la personale doppietta, con un calcio di punizione che si infila sul palo del portiere (foto 3 della gallery, il portiere Migliore scavalcato dalla traiettoria). Il Rimini può gestire con tranquillità il risultato, arrotondando nel recupero, quando il giovane Pecci sfrutta l'assist di Germinale per il comodo tap-in del poker (nella foto 4 della gallery ha appena scoccato il tiro). Il passivo poteva essere ancor più pesante senza alcuni interventi del portiere Milgiore (foto 1-5 della gallery) Al Neri finisce 4-0 ed è la seconda vittoria su due davanti al pubblico amico.



Rimini - Tritium 4-0



RIMINI (4-3-3): Marietta - Lo Duca, Carboni, Panelli, Haveri - Tonelli (63' Greselin), Tanasa, Andreis (86' Pari) - Gabbianelli (78' Pecci), Tomassini (70' Germinale), Ferrara (55' Piscitella).

In panchina:Piretro; Contessa, Cuccato, Berghi.

All. Gaburro.

TRITIUM (4-2-3-1): Migliore - Benatti, Rebolini, Allodi (79' Passerini), Caferri (70' Aquilino) - Cisternino, Motta - Montalbano (78' Bozzoli), Speziale (64' Cazzaniga), Doria (52' Pezzotta) - Gobbi.

In panchina: Miori, Moja, Beretta, De Bonis.

All. Tricarico.



ARBITRO: Marangone di Udine

RETI: 12' Tanasa, 43' rig. Gabbianelli, 58' Gabbianelli, 92' Pecci.

AMMONITI: Carboni, Caferri.

ESPULSI: nessuno.

NOTE: recupero 1' pt, 5' st.