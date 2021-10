Rimini-Tritium 4-0. Mister Gaburro: 'Abbiamo messo la partita da subito sul binario giusto'

Sport

Rimini

| 19:26 - 03 Ottobre 2021

Marco Gaburro (foto Venturini).



Il Rimini viaggia col vento in poppa - è a -2 dalla leader Lentigione - verso il derby di mercoledì al Morgagni. Contro la Tritium non c’è stata partita. “E stata una gara che si è incanalata subito sui binari giusti come auspicavamo alla vigilia – dice il tecnico del club biancorosso Marco Gaburro - . Abbiamo aggredito da subito l’avversario, che ama giocare e palleggiare e che contro il Fanfulla aveva fatto molto bene. Siamo stati padroni del campo. E' dispiaciuto che siano arrivati solo due gol su palla inattiva nel primo tempo, ma la sensazione era che difficilmente la partita ci sarebbe potuta sfuggire di mano. Speravo di fare subito il 3-0 per gestire qulache energia in vista del derby di mercoledì".



La Tritium è stata un po’ troppo rinunciataria...

“Dipende da quello che fai tu. Bisogna capire se hanno rinunciato per scelta o perché noi glielo abbiamo impedito di giocare. Li abbiamo pressati bene già con gli attaccanti”.

Che indicazioni dà questo match?

“Stiamo portando avanti un percorso chiaro, un progetto di gioco ben definito; abbiamo in mente quello che dobbiamo fare, quando c'è campo abbiamo le idee chiare sulle strade da seguire per andare in porta e cercare di segnare. Abbiamo detto più volte che ci saranno due tipi di partite: quelle in cui riesci a fare gioco e importi e altre in cui invece si farà più fatica a fare gioco. Questa di oggi appartiene alla prima categoria così come quella col Prato. Siamo stati ineccepibili".

Un giudizio sul campionato?

“Lentigione e Aglianese, due squadre che sono arrivate seconda e terza la scorsa stagione, si stanno confermando. Ci siamo poi noi, il Carpi o lo stesso Ravenna, che provano a dimostrare di esserci. Col passare del tempo si vedranno i valori. L’importante in questa fase è capire se ci si è o non ci si è, il campionato si deciderà più avanti. Noi siamo sulla strada giusta”.

La panchina lunga alla fine farà la differenza?

“Io spero conti. Sappiamo che ho a disposizione tutti ragazzi bravi, che vogliono giocare. Anche oggi nel secondo tempo sono entrati con spirito sia gli over sia Pari, Pecci, che sono due under: sono entrati con quella voglia di fare vedere quello che hanno dentro. Questo aspetto rafforza il gruppo. La panchina serve sia durante la gara sia per modificare la formazione”.



QUI TRITIUM Il tecnico della Tritium, Danilo Tricarico, fa i complimenti alla squadra biancorossa. “C’è da fare i complimenti al Rimini. Sono due anni che faccio la serie D e una squadra così forte non ho avuto il piacere d’incontrarla. Onore al Rimini e un grosso in bocca al lupo perché credo sia una squadra che meriti ben altri palcoscenici”.

Si aspettava qualcosa di più dai suoi uomini?

“Mi aspettavo qualcosa in più nell’impatto. Noi dobbiamo salvarci e siamo una squadra venuta qui molto rimaneggiata: abbiamo finito la partita con sette under. Non c’è mai stata partita. Mi è dispiaciuto perché il risultato avrebbe potuto essere anche più ampio, ma mi sarei aspettato che la mia squadra, come abbiamo fatto ad Agliana o anche domenica scorsa col Fanfulla, provasse a giocare. Noi oggi la partita l’abbiamo persa prima di cominciare a giocare”.