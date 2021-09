Nuovo decreto su fatturazione elettronica Italia-San Marino, un incontro di approfondimento

Attualità

| 15:34 - 28 Settembre 2021

Il 1° ottobre entrerà in vigore il nuovo accordo sulla fatturazione elettronica e altri adempimenti relativi ai rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, come da D.M. dei 21 giugno che ne recepisce i contenuti da parte italiana. Il nuovo regolamento fa qualche ulteriore passo verso un avvicinamento ai principi di tassazione unionali degli scambi di beni, nonostante la Repubblica di San Marino non faccia parte dell’Unione Europea.

A questi argomenti è dedicato un incontro promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini che si terrà in diretta streaming domani (mercoledì 29 settembre), dalle 9:30 alle 12:30, su piattaforma Concerti.it. A parlarne sarà Giampaolo Giuliani, giornalista pubblicista de “Il Sole 24 Ore”. La mattinata si aprirà con i saluti del professor Giuseppe Savioli, Presidente dell’ODCEC di Rimini, della dottoressa Donatella Pierleoni, Direttore dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Rimini, del dottor Davide Gasperoni, Direttore dell’Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino e della dottoressa Manuela Graziani, Presidente dell’ODCEC di San Marino.

La partecipazione è gratuita e valida per la formazione professionale continua.