Covid: le tappe del camper vaccinale, anche alle sagre di Sant'Agata Feltria e Talamello

Attualità

Rimini

| 15:12 - 28 Settembre 2021

Camper vaccinale.



Prosegue l’attività vaccinale ‘on the road’ dell’unità mobili dell’Ausl impegnata a promuovere le somministrazioni delle prime dosi dei vaccini anche nei mercati, nelle sagre e nei luoghi di alta concentrazione di pubblico. Questi i prossimi appuntamenti previsti nel territorio riminese.



Mercoledì 29 settembre e mercoledì 27 ottobre dalle ore 8 alle 13 al mercato settimanale di Rimini , in Piazzale Clementini



Venerdì 1 ottobre dalle ore 8 alle 13 al mercato settimanale di Riccione, incrocio Corso Fratelli Cervi / via Diaz



Sabato 2 ottobre dalle ore 8 alle 13 al mercato settimana di Pennabilli, Piazza Montefeltro davanti al Comune



Domenica 3 ottobre dalle ore 13 alle 19 alla sagra del tartufo bianco di Sant'Agata Feltria, Piazzale del Parco



Mercoledì 6 ottobre dalle ore 8 alle 13 al mercato settimanale di San Leo, in Piazza Berlinguer - Pietracuta



Domenica 10 ottobre, dalle 13 alle 19 alla Fiera della Castagna di Montefiore



Lunedì 11 ottobre, dalle ore 8 alle 13 al mercato settimanale di S.Giovanni in Marignano



Sabato 16 ottobre dalle ore 8 alle 13 al mercato settimanale di Cattolica



Domenica 17 ottobre dalle 13 alle 19 alla fiera della castagna di Talamello



Martedì 19 ottobre dalle ore 8 alle 13 alla Caritas di Rimini, Via Madonna della Scala n.7



Mercoledì 20 ottobre dalle ore 8 alle 13 al mercato settimanale di Bellaria Piazza del Popolo



Domenica 24 ottobre dalle ore 8 alle 13 al mercato settimanale di Saludecio



Lunedì 25 ottobre, dalle ore 8 alle 13, al mercato settimanale di Novafeltria, Via Oberdan 1, piazzale antistante chiesa Santa Marina



Martedì 26 ottobre dalle ore 8 alle 13 , al mercato settimanale di di Misano Via Rossini n. 1 adiacenza Palazzo dello sport



Venerdì 29 ottobre dalle ore 8 alle 13 al mercato settimanale di Santarcangelo, Via Garibaldi angolo piazzale Ganganelli