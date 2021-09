Rimini, affidato servizio di assistenza infermieristica per gli alunni con disabilità

Attualità

Rimini

| 14:58 - 28 Settembre 2021

Foto di repertorio.



Confermata anche per l’anno scolastico in corso l’assistenza infermieristica per alunni con disabilità che frequentano le scuole dell’infanzia e le scuole dell’obbligo. A gestirlo, per il Comune di Rimini, sarà l’Azienda USL della Romagna, "con la quale esiste una lunga collaborazione sul tema dell’assistenza infermieristica, sia domiciliare sia scolastica,a favore dei bambini in carico alla neuropsichiatria infantile - residenti nel Comune di Rimini - per consentire loro la frequenza scolastica", precisa l'amministrazione comunale. La determina è pubblicata e visionabile nella sezione dedicata all’albo pretorio del sito istituzionale www.comune.rimini.it.