Marignano, inaugura gruppo appartamento per disabili: ci sarà il presidente Bonaccini

| 14:42 - 28 Settembre 2021

Il presidente della giunta regionale Stefano Bonaccini è atteso domenica (3 ottobre) a San Giovanni in Marignano per la Giornata del dono. Per l'occasione sarà inaugurato in via Ferrara il gruppo appartamento per persone con disabilità. "Un lavoro di circa due anni (per il gruppo appartamento) che ha coinvolto passaggi in consiglio comunale, coordinamento tra tavolo distrettuale e referenti Ausl territoriali e piena e costante collaborazione con Acer e Cà Santino che domenica saranno presenti per condividere la gioia e orgoglio di un obiettivo molto desiderato - spiega l'amministrazione comunale - e questa giornata sarà l’inizio di un progetto finalizzato a promuovere l’autonomia e l’inclusione sociale dei disabili, percorso innovativo che prevederà la collaborazione di una rete di professionalità e figure sociali a cui l’amministrazione marignanese continuerà a fornire tutto il supporto necessario".



Le associazioni marignanese hanno scelto di destinare il ricavato delle iniziative della giornata del dono a favore di questo progetto. "Quest’anno la giornata del dono comincia domenica 3 ottobre e si concluderà tra un anno, ad ottobre prossimo, così che le associazioni avranno tutto il tempo per organizzare eventi ed iniziative a favore della causa", evidenzia l'amministrazione comunale. Intanto domenica mattina inizierà la raccolta con un piccolo mercatino. La giornata sarà anche l’occasione per un riconoscimento ai ragazzi del progetto Volontar.IO che durante il periodo estivo hanno prestato servizio nelle associazioni del territorio. "Siamo orgogliosi che il presidente Bonaccini possa toccare con mano questa bella realtà ed anche le importanti proposte dell’associazionismo marignanese", chiosa l'amministrazione comunale.