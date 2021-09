Calcio D, il Prato esonera mister Luigi Pagliuca

Sport

Incredibile a Prato. Dopo due sconfitte nei primi due turni - la prima all'esordio al Romeo Neri contro il Rimini per 3-0 e la seconda in casa con l'Alcione per 0-2 - è stato sollevato dall'incarico mister Luigi Pagliuca. La decisione è maturata, all’esito dell’incontro odierno con il mister n cui è stata constatata l’assenza delle condizioni per proseguire la collaborazione. La società rvolge al tecnico un ringraziamento per il lavoro svolto e un in bocca al lupo per il futuro professionale.

Intanto il Seravezza rende noto di aver perfezionato l'accordo con Nicholas Bresciani. L'esterno classe 1997 ha all'attivo 78 presenze tra campionati di serie D e C con 4 reti segnate, tra cui una con il Seravezza nella stagione sportiva 2017/18.

L'ex attaccante biancorosso Ettore Mendicino, classe 1990, è stato ingaggiato dalla Sambenedettese.

L'ANTICIPO La gara in programma per domenica 3 Ottobre Mezzolara – Ravenna, valida per il terzo turno di campionato, sarà anticipata a sabato 2 ottobre alle ore 15,00.