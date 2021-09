Basket RSM, vincono Basket 2000 e Ciu Ciu Team

Sport

Repubblica San Marino

| 13:54 - 28 Settembre 2021

Sono Basket 2000 e Ciu Ciu Team a festeggiare nella terza giornata del Campionato Sammarinese. La squadra di coach Paccagnella rimane imbattuta grazie al 78-70 sui Titans Under 19 (Riccardi 23, Guida 25), mentre il Ciu Ciu batte i Ducks 63-46 (Battazza 22, in tre a 8 per i Ducks) ed è terzo nel girone. Fissate dunque le semifinali. Mercoledì, sempre ad Acquaviva, si sfideranno prima Basket 2000 e Ducks (ore 19.45) e poi Under 19 e Ciu Ciu (21.15). Domenica la finale.

PALL. TITANO U19 – BASKET 2000 70-78

TITANS: Guida 25, Zafferani, Ricciotti 9, Togni 1, Zavatta 2, Carattoni 5, Lonfernini, Venturini 15, Zonzini 3, Lettoli 10. All.: Porcarelli.

BASKET 2000: Botteghi, Gambi 8, Bombini 6, Guida, N. Ugolini 8, Liberti 5, Lioi 2, Riccardi 23, Stefanelli, G. Ugolini 17, Giancecchi 9. All.: Paccagnella.

Parziali: 17-17, 35-34, 53-58, 70-78.

Finora la miglior partita del torneo. Equilibrata, intensa e con la mini-fuga del Basket 2000 che arriva solo negli ultimi possessi del match. Batti e ribatti di grande levatura tecnica, con eccellenti giocate e interpreti in grande spolvero.

Inizio gara particolare, con un paio di quei break che dopo diventeranno miraggio per entrambe le squadre. Dallo 0-2 d’acchito del Basket 2000 ecco un 9-0 Titans, seguito da un pronto riscatto di Riccardi e compagni (11-13) e dall’ulteriore piccolo parziale dei giovani (17-13) prima del finale di quarto in parità (17-17, applausi).

Guida e Riccardi, autentici mattatori, sono già a 8 e 9 punti, ma anche il resto delle due squadre comincia a macinare canestri. Venturini in attacco è pazzesco per come sa trovare soluzioni sempre efficaci e la Pallacanestro Titano prova a mettere margine, sbagliando però il contropiede del +5 e subendo il 6-0 del 23-26. È in ogni caso un botta e risposta continuo, con Zonzini a infilare la tripla del 35-32 a 2’25” dalla pausa lunga e con Lioi ad accorciare prima dell’intervallo (35-34).

Nel terzo quarto è il Basket 2000 a fare gara di testa, con Riccardi e Giovanni Ugolini a tenere la squadra sui due possessi di margine in maniera costante. A dieci minuti dalla fine è 53-58 e l’aria è quella di un gran finale.

La Pallacanestro Titano comincia bene con Venturini (5 in fila), col contropiede di Carattoni a siglare il nuovo sorpasso sul 61-60. Si lotta su ogni possesso. Il Basket 2000 si avvicina nuovamente, mette la freccia e va sul 65-69 a 3’30” dal gong ancora con Riccardi. Dall’altra parte c’è un Guida stellare e la gara rimane sul filo dell’equilibrio.

A consegnare il referto rosa al Basket 2000 sono i punti di Gambi e soprattutto la tripla decisiva di Liberti a un minuto dalla fine (70-76). Finisce 70-78.

CIU CIU TEAM – DUCKS 63-46

CIU CIU: Battazza 21, Lemme 4, Santos 5, San Martini 2, Lanci 2, Tentoni 12, Raschi 15, Canali 2.

DUCKS: Smerilli 5, Cecchetti, Mazza 8, Fabbri 4, Giuliani 4, Barrena 3, Moretti, Ercolani, Francini 6, Clementi 8, Guidi 8.

Parziali: 19-11, 33-21, 48-30, 63-46.

Meno equilibrato il secondo match di serata, con il Ciu Ciu a vincere e dunque a incontrare in semifinale l’Under 19. Inizio sprint per Tentoni e compagni, che grazie ai punti di Battazza fanno subito gara di testa. I Ducks trovano triple da parecchi uomini, ma l’attacco non riesce comunque a essere efficace e il distacco nel primo tempo aumenta progressivamente.

Nel terzo periodo il Ciu Ciu dà la spallata decisiva con i punti di un ottimo Raschi, fino ad allargare il margine sul +18 del 30’. Sembrerebbe oggettivamente finita, ma i Ducks provano un ultimo tentativo di rimonta e con un parziale di 7-0 si portano sul -11 all’inizio dell’ultimo quarto. È però l’ultimo squillo, con le triple di Tentoni e Battazza a chiudere definitivamente la partita. Finisce 63-46.