Giovani band protagoniste al parco degli olivetani di Riccione

Attualità

Riccione

| 13:37 - 28 Settembre 2021

L'assessore Galli sul palco (foto Casalboni).



Tutti presenti i giovani aspiranti musicisti che domenica 26 settembre si sono esibiti al Parco degli Olivetani per partecipare all’iniziativa Unione fa la forza 5. Giovani protagonisti. Street Lights, Quarter Inch Wires,T.H.Re.A.T.,Dirty Näils, Omega Moon, Ramarri Marroni, Jessica Sorbello + Cricca: sono le sette band che hanno suonato e cantato davanti al pubblico ripercorrendo vari generi musicali, dal rock e testi inediti scritti di proprio pugno.



A portare i saluti dell’amministrazione il vice sindaco e assessore ai Servizi alla Persona, Laura Galli, che ha “accolto l’entusiasmo di questi giovani alla ricerca di occasioni pubbliche per farsi conoscere e dare spazio alle proprie creatività ed espressione musicale”, annunciando di riproporre sicuramente altre simili occasioni. L’iniziativa organizzata dal settore Servizi alla Persona in collaborazione con le Associazioni Giocamusica e Musicantiere, è stata possibile grazie alla partecipazione del Comune di Riccione, tramite l’Unione della Valconca, al bando della legge regionale n. 14/2008 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni" per cui ha ottenuto un contributo finanziario.