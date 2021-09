Misano: 635.000 euro per alleggerire la Tari

Attualità

Misano Adriatico

| 13:23 - 28 Settembre 2021

Una somma di 635.000 euro circa, tra fondi statali e del bilancio comunale, per alleggerire la Tari. La giunta di Misano Adriatico ha deliberato le modalità con le quali erogare contributi a imprese e famiglie penalizzate economicamente dalle conseguenze della pandemia. “Rispetto al 2020 abbiamo praticamente raddoppiato il contributo – dice il sindaco Fabrizio Piccioni – integrando le somme stanziate dal Governo. La stagione estiva è stata positiva, ma nel primo semestre tante aziende, non solo quelle legate al turismo, hanno sofferto. Così le famiglie, quindi cerchiamo di star vicino concretamente con le possibilità che abbiamo”.



Alle imprese sono destinati 420.000 euro, sarà possibile accedervi dopo la pubblicazione del bando che prevederà una modulazione dei contributi secondo la tipologia delle attività e con la stessa procedura adottata nel 2020. "Le imprese che più di altre hanno sofferto riceveranno quindi una percentuale fra il 5 e il 30% della quota fissa della tassa rifiuti, accreditata direttamente sul conto corrente", precisa l'amministrazione comunale.



Alle famiglie andrà un contributo 215mila euro, saranno destinati ai proprietari di prima casa residenti nel Comune di Misano. La somma potrà raggiungere anche il 20% della tassa rifiuti e sarà scontata direttamente in bolletta da Hera, con l’evidenza del contributo comunale.