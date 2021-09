Corso difesa personale per donne a San Clemente: open day sabato 9 ottobre

Attualità

San Clemente

| 11:32 - 28 Settembre 2021

Corso di autodifesa a San Clemente alla palestra ex scuole medie.

Autodifesa, o difesa personale, è la capacità propria di saper gestire o evitare una disputa (non per forza violenta) tra individui che, per svariati motivi, possono giungere ad uno scontro.

È diffusa l'opinione che la difesa personale sia solo un insieme di tecniche ed insegnamenti atti ad atterrare un avversario prima che sia lui a farlo.

In realtà la difesa personale comprende sia tecniche fisiche per la difesa dalle aggressioni, sia un profondo lavoro psicologico.





La difesa personale deve essere vista come una cultura di prevenzione adatta a tutti. Lo studio di un'arte di difesa prima di tutto intende dare fiducia in se stessi e una conoscenza dei rischi e delle violenze. L'atteggiamento di una coscienza preventiva di qualsiasi attacco.

Il corso, oltre a fornire le basi di difesa personale comprende sessioni di ginnastica generale per acquisire gradualmente la migliore forma fisica, preparazione psicologica, modalità operativa.



A differenza delle tecniche di combattimento sportive, quelle di difesa personale si differenziano per due caratteristiche fondamentali:

- l'applicazione: devono cioè essere eseguite nel modo più efficace possibile, e soprattutto non ci sono esclusioni di colpi;

- la durata: mentre l'allenamento sportivo prepara l'atleta ad affrontare incontri molto lunghi, suddivisi magari in più round, quello di autodifesa prepara l'allievo ad affrontare scontri che magari possono durare pochi secondi.

L'arma numero uno è quella che permette di evitare l'aggressione: la prevenzione. Si prendono in considerazione pregi e difetti delle "armi occasionali" e degli strumenti difensivi che si possono avere sempre a disposizione (chiavi, spazzole, penne sfera, pepper-spray).



In un'aggressione ci sono altissime possibilità che la donna venga spinta o trascinata a terra. Le nostre allieve imparano a gestire anche una situazione di così alta difficoltà.

I principi guida sono la determinazione a non essere una vittima, l'immediatezza e la semplicità della reazione. Nella semplicità risiede l'efficacia. Non vengono insegnati pugni né calci coreografici. La difesa personale serve a sviluppare autostima e sicurezza in se stessi.

L'uomo è da sempre cacciatore e sceglie la sua vittima con l'istinto del predatore, scegliendo consapevolmente vittime deboli. È essenziale imparare a non essere percepiti come facile preda.

Le esperienze vissute e le acquisizioni assorbite consentono, nelle partecipanti, nuova consapevolezza e autodeterminazione che riflessa nel quotidiano e nell'educazione dei minori, generano indubbiamente comportamenti e atteggiamenti responsabili di nuovi e diversi stili di vita.



Non verranno insegnate tecniche, ma strategie e movimenti che si basano sulle capacità di istinto di conservazione.

Una metodologia che si attua superando il blocco psicologico della paura e innescando risposte tempestive con possibilità concrete per difendersi.

Il 65% dei messaggi percepiti dagli altri vengono trasmessi dal linguaggio del corpo, il 25% dal tono della voce, solo il 10% dalla parola.

Il linguaggio del corpo è l'arma più potente della comunicazione, una corretta postura può essere efficace dissuasore.



Il corso ha durata di 16 ore, con lezioni da 120 minuti ciascuna.

Le lezioni si terranno preferibilmente il primo e terzo sabato del mese dalle 15 alle 17 o dalle 16 alle 18.

Il costo del corso è di 160 euro ( pagabili in 4 rate) comprensivi di assicurazione sportiva.



Per info e contatti: mail avisportasd@gmail.com - 331.8090502