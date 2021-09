Roberto Mancini riceve la laurea honoris causa all'ateneo di Urbino. Le foto di Ballante

Attualità

| 11:06 - 28 Settembre 2021

Lunedì 27 settembre, alle ore 16,30, nello stupendo Teatro Raffaello Sanzio di Urbino, il Rettore Giorgio Calcagnini dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, ha conferito la Laurea Honoris Causa a Roberto Mancini, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di Calcio, "Lectio Magistralis" Leadership, Coesione, Spirito di Gruppo, Clima Relazionale, come costruire un team vincente nello sport.



Dopo la lettura del verbale redatto dalla Cattedra della Facoltà di Scienze Biomolecolari, in data 16 luglio 2021, condiviso all'unanimità, di è deciso il conferimento della Laurea ad Honorem in Scienze Tecniche dello Sport. Dopo la lettura della motivazione, c'è stata la consegna della Laurea da parte del Rettore a Mancini.Prima ha ringraziato il Rettore e tutti i docenti che hanno contribuito al riconoscimento, tutte le Autorità civili e militari presenti alla cerimonia, nonché tutta la massiccia presenza della stampa, oltre una ventina di fotografi e operatori radiotelevisivi e tutti gli invitati, oltre duecento persone.

Ballante