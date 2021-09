Calcio RSM, il Murata e l'Assemblea Federale: 'All'ordine del giorno non era prevista alcuna votazione'

Sport

Repubblica San Marino

| 09:30 - 28 Settembre 2021



La S.S. Murata in relazione alla Assemblea federale del 20 settembre puntualizza in un comunicato a firma del Direttivo – come hanno fatto altri club e le associazioni sammarinesi allenatori e quella dei giocatori - che essa è stata convocata con punto all’ordine del giorno: “Aggiornamento sul procedimento Penale a carico dei Dirigenti della FSGC”. Dopo un approfondito esame dei fatti, si è proceduto alla discussioni, ma l’Assemblea - e quindi la società Murata - non si è espressa in merito alla fiducia o sfiducia dei membri del Consiglio Federale attraverso una votazione, perché la stessa non era prevista all’ordine del giorno. Nei giorni scorsi altre società come Folgore e Tre Penne si erano espresse in tal senso.