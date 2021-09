Boccette, trofeo del Turista: hurrà di Paolo Gamboni al Santamargherita Bellaria

Sport

Rimini

| 09:12 - 28 Settembre 2021

Da sx: Alessandro Nadery (2° Class.), Liviano Cupioli (Direttore di gara) ed il vincitore Paolo Gamboni .

Al Csb Santamargherita di Bellaria il cattolichino Paolo Gamboni vince la tradizionale gara nazionale di biliardo a boccette che inaugura la nuova stagione e giunta alla ventiseiesima edizione. Superato in finale il master Alessandro Nadery di Perugia per 100 a 80, terzo posto per Emanuel Latini di Perugia, sconfitto da Gamboni (106 a 89) e per Angelo Corbetta di Forlì, sconfitto da Nadery (107 a 96). Al quinto posto si sono piazzati Andrea Palazzesi e Francesco Campana di Ancona, Enrico Rosa e Andrea De’ Antonis di Rimini, Nicola Tassinati di Cesena ed i ravennati Valentino Cristofori, Roberto Russo e Valentino Beffa. A latere della gara principale si è svolta una competizione di terza categoria in cui ha primeggiato il forlivese Luciano Betti che ha prevalso sul bergamasco Lucio Gritti per 80 a 75. In totale hanno partecipato 152 atleti provenienti un po’ da tutta l’Italia del centro nord.