Calcio, il corso per ds dell'Università di Bologna ha fatto tappa allo stadio Neri

Rimini

27 Settembre 2021



Qualche giorno fa il Corso per Direttori Sportivi organizzato dall’Università di Bologna e accreditato dalla F.I.G.C. ha fatto tappa allo Stadio “Romeo Neri”. Alberto Bollini, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha guidato una sessione di allenamento della squadra Juniores Nazionale

della Rimini Calcio e gli studenti dell’Università hanno potuto seguire l’allenamento ascoltando via radio le indicazioni del Mister. Al termine della lezione un’ora di domande sulla tribuna centrale dello

Stadio e poi la testimonianza di Marco Mercuri, segretario della Rimini Calcio.

Intanto il Rimini FC esprime la propria vicinanza al giocatore Lombardo della Bagnolese uscito ieri anzitempo dal campo di gioco per un infortunio. Forza Giuseppe, ti aspettiamo presto sul rettangolo verde.