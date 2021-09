Calcio giovanile, Gabicce Gradara: i Giovanissimi 2007 cominciano col botto

Sport

Gabicce Mare

| 18:10 - 27 Settembre 2021

La squadra dei Giovanissimi 2007 del Gabicce Gradara.

Sono cominciati i campionati giovanili. Ecco il quadro delle formazioni del Gabicce Gradara.

JUNIORES

Fermignanese-Gabicce Gradara 6-0

Sconfitta pesante per la squadra di Bartolini alla prima di campionato. Nel primo tempo gli ospiti, di fronte ad una formazione più esperta, ha giocato alla pari chiudendo sull'1-0 e sfiorando la rete due volte il gol con Rubino (tiro a lato) all'8' e al 25' con Magi Andrea il cui tiro a botta sicura è stato parato a terra dal portiere. Il gol della Fermignanese al 37' mentre a fil di sirena. Carburi lanciato a rete si è visto parare il tiro a mezza altezza con una grande intervento.

Nella ripresa il Gabicce Gradara, alla prima uscita ufficiale, ha pagato la stanchezza legata al ritardo di preparazione di più di un giocatore. La Fermignanese ha raddoppiato all'8' e nell'ultimo quarto d'ora sono arrivate le altre quattro gol. Espulso Cecchini nel finale per doppia ammonizione.

Prossimo turno sabato 2 ottobre alle ore 17,30 al Magi contro LMV Urbino.

GABICCE GRADARA: Casali, Granci, Pelinku, Shehu, Magi Alberto, Cecchini,, Della Chiara, Magi Andrea Carburi, Simoncelli, Rubino. Sono entrati nel: Caico, Gaddoni, Gessi, Bani. A disp. Francolini. All. Bartolini.

ALLIEVI

Gabicce Gradara - K Sport Montecchio 2-3

Sfortunato esordio per la squadra Allievi. Avvio di partita vivace con le due squadre pericolose, ma col passare dei minuti il K Sport si fa più intraprendente e al 26' va in vantaggio: Iroual, su un traversone nell'area piccola, appoggia in rete con i locali che protestano per la sua posizione di fuorigioco. Al 38' e 39' il Montecchio sfiora il raddoppio con Mazzari e Iroual ma Nobile respinge in angolo. Il Gabicce Gradara cerca di reagire al 41’ con Petese anticipato in area dal portiere che devia in angolo. Nel secondo tempo la squadra locale, strigliata da mister Magi, torna in campo con un altro piglio ed al 45' raggiunge il pareggio con Morini con un tiro da fuori area. Il modo migliore per festeggiare il compleanno. Il Gabicce Gradara cerca il raddoppio al 50', Fuzzi crossa dal fondo ma Battistelli non trova la battuta vincente. Al 53' il portiere esce avventatamente su Battistelli, la palla finisce a Gaggi che manda di poco alto sulla traversa. Il Gabicce Gradara al 70' raddoppia con Gaggi che dal limite dell'area dribbla un avversario e davanti a Bellucci non sbaglia 2-1. Il K-Sport non demorde e al 71' trova il 2-2: la difesa non respinge un rilancio dall'area avversaria, la palla giunge in area a Iroual, che con un pallonetto insacca. Al 74' il K-Sport colpisce la traversa con Anniballi il quale un paio di minuti dopo di testa mette la palla nell'angolo alto: 2-3. Gli ospiti provano a chiudere l'incontro su punizione con Beninati ma l'attaccante colpisce la traversa.

Nei minuti di recupero, il Gabicce Gradara reclama un evidente calcio di rigore per un fallo su Fuzzi, ma l'arbitro è di diverso avviso e concede la punizione dal limite. Andreani si incarica di calciare la palla ma la palla non entra.

Prossimo match domenica 3 ottobre alle ore 11:00 a Pesaro contro il Muraglia.

GABICCE GRADARA: Nobile (32' s.t. Borselli), Bacchini (26' st. Franca), Moutatahhir, Della Chiara, Mancini, Semprini ( 38' s.t. Fronzoni), Del Bianco (31' st. Gaggi), Morini, Fuzzi, Finotti (23' st. Andreani), Petese (1' st. Battistelli). A disp. Zampolini. All. Alessandro Magi

Giovanissimi 2007

Muraglia-Gabicce Gradara 0-13

Tutto facile per il Gabicce Gradara (nella foto) e il punteggio lo dice in maniera eloquente. In avvio a rete Bergamini, al 3’ a segno Boccalini, al 12’ Magi Filippo, al 1’ Magi Samuele, al 28’ e al 30’ Sarli. Il primo tempo finisce 6-0 per il Gabicce Gradara. Tra i due tempi cinque i cambi. Nella ripresa a segno subito Farroni, al 3’ Sarli, al 5’ Farroni. Al 23’ e al 29’ doppietta di Magi Samuele, al 30 a rete Farroni, al 31’ Pontellini. Da segnalare l’ottima parata di Gaggi al 22’ su uno delle poche azioni pericolose dell’avversario e le due traverse colpite da Del Bene e Bergamini.

Prossima partita domenica 3 ottobre al Magi Gabicce Gradara-Nuova Montelabbate.

GABICCE GRADARA: Ricci (1’ st. Gaggi), Boccalini (1’ st. Mboup), Del Bene (1’ st. Della Costanza), Sciuto, Pataracchia (1’ st. Pontellini), Rossi, Bergamini (17’ st. Colombari), Buccino (1’ st. Farroni), Magi Filippo, Magi Samuele, Sarli. All. Campanelli.

Giovanissimi 2008

GabicceGradara-Muraglia 1-4

GABICCE GRADARA: Gaggi, Annibalini, Rossi, Bana (15’ st. Sciuto), Colombari, Ricci (25’ pt. Ridolfi), Ferreis (10’ st. Donati), Rossini, Andruccioli (20’ st. Fiorillo), Guidi, Terenzi. All. Gaudenzi

Sconfitta all’esordio per i Giovanissimi 2008 in casa per mano del Muraglia che ha fatto valere la maggiore forza fisica. Due le reti per tempo degli ospiti, ma sullo 0-0 è stata la squadra di Gaudenzi a sfiorare la marcatura con Andruccioli. Nella ripresa è arrivato il 3-0 su rigore, ma la reazione d’orgoglio dei padroni di casa è stata ottima: Terenzi ha accorciato le distanze concludendo al meglio una palla filtrante di Guidi e ha poi sfiorato il 3-2. Alla fine in contropiede il Muraglia ha realizzato la rete del poker.

Prossima partita domenica alle 10,30 sul campo della big Granata Fano.