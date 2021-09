Pennabilli: al via lavori per nuova pavimentazione in via del mercato Saranno anche rifatte le fognature

Attualità Pennabilli | 17:17 - 27 Settembre 2021 il cantiere. A Pennabilli sono iniziati i lavori di riqualificazione di via del mercato, nel centro storico. Nel dettaglio saranno rifatte le fognature e sarà sostituita la pavimentazione esistente, realizzata in cubetti di porfido, con bozze in selci di fiume. I lavori, commissionati alla società edile leontina. "Un intervento eseguito senza indebitare il comune di Pennabilli", evidenzia il sindaco Mauro Giannini in una nota.



