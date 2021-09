Frontale tra due scooter: feriti i conducenti, caos in via Flaminia zona Colonnella

Cronaca

Rimini

| 16:47 - 27 Settembre 2021

L'incidente sulla via Flaminia.

Incidente stradale oggi pomeriggio (lunedì 27 settembre) a Rimini, sulla via Flaminia, all'angolo di via Ovidio. Due scooter si sono scontrati frontalmente, intorno alle 16.30, fortunatamente senza gravi conseguenze per i due conducenti, soccorsi dal personale del 118 e portati all'ospedale Infermi di Rimini. Da una prima ricostruzione, entrambi gli scooter erano impegnati in una manovra di sorpasso, nelle rispettive e opposte direzioni di marcia. Da qui l'impatto frontale. Sul luogo dell'incidente, oltre alla polizia municipale, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per provvedere alla pulizia della strada, a causa dello sversamento di olio e benzina dai mezzi incidentati. Le operazioni di soccorso hanno comportato disagi alla circolazione stradale.