Coronavirus: a Rimini 6 casi sintomatici, -1 terapie intensive

Attualità

Rimini

| 16:23 - 27 Settembre 2021

Bollettino Covid Emilia Romagna 27 settembre 2021.

A Rimini si registrano 8 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, sei sintomatici. Calano a cinque i ricoveri in terapia intensiva, mentre in regione i nuovi casi sono 289 su 14.734 tamponi. Tre i decessi: uno in provincia di Piacenza (un uomo di 90 anni), uno a Parma (una donna di 86 anni) e uno a Forlì (un uomo di 80 anni). Scende il numero dei ricoverati in terapia intensiva (-1), che sono attualmente 47; i ricoverati negli altri reparti Covid sono 390 (+4).



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 67 nuovi casi, seguita da Modena con 55; quindi Parma (41) e Ravenna (32); poi Piacenza (19), Reggio Emilia (18), Forlì (17), e Ferrara (13). Infine, Cesena (11), Rimini e il Circondario Imolese (entrambe con 8 nuovi casi).